https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/erdogan-soran-sorgulayan-ve-elbette-hayal-kuran-nesillerin-onunu-ne-kadar-acabilirsek-o-kadar-1099198203.html
Erdoğan: Soran, sorgulayan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/istanbul-valiligi-duyurdu-yeni-ogretim-yili-icin-alinan-tedbirler-aciklandi-1099173251.html
SON HABERLER
15:07 08.09.2025
© TCBB / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© TCBB / Mustafa Kamacı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz." dedi.
"Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler, mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Gençlerle her buluşmamızda onlara şu 4 ilkeyi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık."

'Sizler bu ülkenin geleceğisiniz'

Erdoğan, buradaki gençlerin de bu prensiple hareket ederek ülke, millet ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sevgili evlatlarım, unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. "

İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni öğretim yılı için alınan tedbirler açıklandı
