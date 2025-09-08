https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/erdogan-soran-sorgulayan-ve-elbette-hayal-kuran-nesillerin-onunu-ne-kadar-acabilirsek-o-kadar-1099198203.html

Erdoğan: Soran, sorgulayan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan

Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu ve soran sorgulayan nesil mesajı verdi.'Sizler bu ülkenin geleceğisiniz'Erdoğan, buradaki gençlerin de bu prensiple hareket ederek ülke, millet ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

