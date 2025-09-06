https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/maduro-venezuella-saldiriya-ugrarsa-silahli-mucadele-asamasina-gecer-1099151843.html
Maduro: Venezüella saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele aşamasına geçer
Maduro: Venezüella saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele aşamasına geçer
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezüella saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" dedi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T03:36+0300
2025-09-06T03:36+0300
2025-09-06T03:36+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084266423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c5a32a71ff4626aaac1ab3ff59b878f.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin başkenti Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelerek, mevcut Venezüella-ABD gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ülkede seferberlik ilan edildiğini hatırlatan Maduro, şöyle konuştu:Maduro, Venezüella halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/abd-venezuella-gerilimi-venezuellada-rejim-degisikligi-istemiyoruz-1099151227.html
venezüella
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084266423_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_0b98f7636cfd737a75762a361fb7d274.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, nicolas maduro, abd
venezüella, nicolas maduro, abd
Maduro: Venezüella saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele aşamasına geçer
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezüella saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" dedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin başkenti Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelerek, mevcut Venezüella-ABD gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede seferberlik ilan edildiğini hatırlatan Maduro, şöyle konuştu:
"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."
Maduro, Venezüella halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.