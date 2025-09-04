ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı

“Amerika ve Çin yapay zeka üzerinden mücadele verip yarışta farklı stratejiler uyguluyorlar. Amerika yapay zekayı uzun vadede devrimsel bir dönüştürücü olarak ele geçirmeye çalışıyor, teknoloji devleri de buraya yatırım yapıyor. Çin ise ekonomik ve verimlilik odaklı yapay zeka çözümlerine yönelmiş durumda. Bu aynı META ile TikTok’un savaşı gibi görünüyor. Bu iki ülke arasında politik temelli farklılıklar da var, farklı yerlere yatırımlar yapılıyor. Her iki ülke de bilim dünyasında yüksek etki yaratıyor.”