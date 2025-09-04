https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/abd-ve-cin-arasindaki-yapay-zeka-yarisi-1099092717.html
ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı
ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı
04.09.2025
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışı giderek sertleşiyor. İki ülke arasında yaşanan bu rekabet sadece teknolojiye değil aynı zamanda küresel dengelere de yön veriyor.Amerika ve Çin arasında devam eden yapay zeka yarışını anlatan Serhat Ayan, şunları söyledi:
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışı giderek sertleşiyor. İki ülke arasında yaşanan bu rekabet sadece teknolojiye değil aynı zamanda küresel dengelere de yön veriyor.
Amerika ve Çin arasında devam eden yapay zeka yarışını anlatan Serhat Ayan, şunları söyledi:
“Amerika ve Çin yapay zeka üzerinden mücadele verip yarışta farklı stratejiler uyguluyorlar. Amerika yapay zekayı uzun vadede devrimsel bir dönüştürücü olarak ele geçirmeye çalışıyor, teknoloji devleri de buraya yatırım yapıyor. Çin ise ekonomik ve verimlilik odaklı yapay zeka çözümlerine yönelmiş durumda. Bu aynı META ile TikTok’un savaşı gibi görünüyor. Bu iki ülke arasında politik temelli farklılıklar da var, farklı yerlere yatırımlar yapılıyor. Her iki ülke de bilim dünyasında yüksek etki yaratıyor.”