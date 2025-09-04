Türkiye
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün teknoloji ve yapay zeka dünyasından haberleri aktardı. 04.09.2025
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışı giderek sertleşiyor. İki ülke arasında yaşanan bu rekabet sadece teknolojiye değil aynı zamanda küresel dengelere de yön veriyor.Amerika ve Çin arasında devam eden yapay zeka yarışını anlatan Serhat Ayan, şunları söyledi:
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün teknoloji ve yapay zeka dünyasından haberleri aktardı.
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışı giderek sertleşiyor. İki ülke arasında yaşanan bu rekabet sadece teknolojiye değil aynı zamanda küresel dengelere de yön veriyor.
Amerika ve Çin arasında devam eden yapay zeka yarışını anlatan Serhat Ayan, şunları söyledi:
“Amerika ve Çin yapay zeka üzerinden mücadele verip yarışta farklı stratejiler uyguluyorlar. Amerika yapay zekayı uzun vadede devrimsel bir dönüştürücü olarak ele geçirmeye çalışıyor, teknoloji devleri de buraya yatırım yapıyor. Çin ise ekonomik ve verimlilik odaklı yapay zeka çözümlerine yönelmiş durumda. Bu aynı META ile TikTok’un savaşı gibi görünüyor. Bu iki ülke arasında politik temelli farklılıklar da var, farklı yerlere yatırımlar yapılıyor. Her iki ülke de bilim dünyasında yüksek etki yaratıyor.”
