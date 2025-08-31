https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tarafindan-kullanilan-liman-altyapisini-vurdu-1098953828.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus askerleri cephenin tüm istikametlerinde ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna ordusunun son bir günlük kaybı 1340 asker, 5 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerleri, mühimmat ve İHA depolarını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 112 uçak tipi İHA engelledi.
12:40 31.08.2025 (güncellendi: 12:55 31.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus askerleri cephenin tüm istikametlerinde ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna ordusunun son bir günlük kaybı 1340 asker, 5 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerleri, mühimmat ve İHA depolarını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 112 uçak tipi İHA engelledi.