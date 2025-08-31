https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tarafindan-kullanilan-liman-altyapisini-vurdu-1098953828.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T12:40+0300

2025-08-31T12:40+0300

2025-08-31T12:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_26:0:858:468_1920x0_80_0_0_0d69464694c83a7b1d7f3da0de776fd4.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus askerleri cephenin tüm istikametlerinde ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna ordusunun son bir günlük kaybı 1340 asker, 5 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerleri, mühimmat ve İHA depolarını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 112 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-filiya-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1098794081.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp