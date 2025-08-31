Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu
2025-08-31T12:40+0300
2025-08-31T12:55+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus askerleri cephenin tüm istikametlerinde ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna ordusunun son bir günlük kaybı 1340 asker, 5 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerleri, mühimmat ve İHA depolarını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 112 uçak tipi İHA engelledi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapısını vurdu

12:40 31.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini vurduğunu bildirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus askerleri cephenin tüm istikametlerinde ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna ordusunun son bir günlük kaybı 1340 asker, 5 tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısını ve onu koruyan NASAMS uçaksavar füze sistemini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerleri, mühimmat ve İHA depolarını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 112 uçak tipi İHA engelledi.
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
24 Ağustos, 12:17
