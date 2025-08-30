https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ve-irana-dusman-guclerce-organize-edilen-bir-dezenformasyon-1098932262.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve İran'a düşman güçlerce organize edilen bir dezenformasyon kampanyası
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve İran’a düşman güçlerce organize edilen bir dezenformasyon kampanyası
30.08.2025
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kısa bir zaman diliminde bu tür haberlerin artması, Rusya ve İran’a düşman güçlerce organize edilen bir dezenformasyon kampanyasına işaret etmektedir. Bu kampanya, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı zayıflatmayı ve Rusya’nın güney komşusuna yıllardır verdiği tutarlı desteği itibarsızlaştırmayı hedefliyor” denildi.Açıklamada ayrıca, İran’ın Maslahat Konseyi üyesi Muhammed Sadr’ın 24 Ağustos’ta dile getirdiği iddianın en dikkat çekici örneklerden biri olduğu belirtildi. Sadr, herhangi bir kanıt göstermeden, 'Rusya’nın, İsrail’e İran hava savunma sistemlerinin tam koordinatlarını içeren istihbarat bilgisi aktardığını' öne sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD tarafından İran topraklarına yönelik, “BM Şartı ve uluslararası hukuk normlarının ihlali niteliği taşıyan, sebepsiz askeri saldırıları” hatırlatarak bunları kesin bir dille kınadıklarını bildirdi.Bakanlık açıklamasında, İranlı muhatapların da bundan sonra, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması temelinde iki ülke arasındaki iş birliğini baltalamayı amaçlayan çeşitli dezenformasyon girişimlerine karşı dikkatle tepki vereceklerinden emin olunduğu vurgulandı.
