Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz
ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Ukrayna ihtilafına bu yıl sonuna kadar bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
donald trump
vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı bu yılın sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Beyaz Saray’daki yönetim kabinesi toplantısında Witkoff, “Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve HAMAS ile ilgili olarak tüm bu üç çatışma hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz. Bunları bu yılın sonuna kadar çözmeyi umuyoruz” dedi.
ukrayna
abd
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı bu yılın sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Beyaz Saray’daki yönetim kabinesi toplantısında Witkoff, “Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve HAMAS ile ilgili olarak tüm bu üç çatışma hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz. Bunları bu yılın sonuna kadar çözmeyi umuyoruz” dedi.