Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz
Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz
ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Ukrayna ihtilafına bu yıl sonuna kadar bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı bu yılın sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Beyaz Saray’daki yönetim kabinesi toplantısında Witkoff, “Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve HAMAS ile ilgili olarak tüm bu üç çatışma hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz. Bunları bu yılın sonuna kadar çözmeyi umuyoruz” dedi.
SON HABERLER
Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz

00:18 27.08.2025
ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Ukrayna ihtilafına bu yıl sonuna kadar bir çözüm bulmayı umduğunu söyledi.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı bu yılın sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Beyaz Saray’daki yönetim kabinesi toplantısında Witkoff, “Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve HAMAS ile ilgili olarak tüm bu üç çatışma hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz. Bunları bu yılın sonuna kadar çözmeyi umuyoruz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
DÜNYA
Trump: İlerleme sağlanmazsa ABD, hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya yaptırım uygulayabilir
Dün, 23:25
