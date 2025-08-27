https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/witkoff-catismalar-hakkinda-bu-hafta-boyunca-gorusmeler-yapiyoruz-1098854255.html

Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz

Witkoff: Çatışmalar hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz

27.08.2025

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı bu yılın sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Beyaz Saray’daki yönetim kabinesi toplantısında Witkoff, “Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve HAMAS ile ilgili olarak tüm bu üç çatışma hakkında bu hafta boyunca görüşmeler yapıyoruz. Bunları bu yılın sonuna kadar çözmeyi umuyoruz” dedi.

