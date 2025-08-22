Macaristan Dışişleri Bakanı: ABD ile ticaret anlaşması Avrupa için dezavantajlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/macaristan-disisleri-bakani-abd-ile-ticaret-anlasmasi-avrupa-icin-dezavantajli-1098756437.html

Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Avrupa-Amerika gümrük anlaşması ABD için kazançlı, Avrupa için ise zararlı. Avrupa Komisyonu’nun müzakere heyeti yine tam bir yetersizlik örneği sergiledi: Donald Trump ve ABD yönetimi büyük bir zafer kazandı, Brüksel delegasyonunu adeta kahvaltıda yediler” ifadelerini kullandı.Bakan, yeni anlaşmaya göre Avrupa Birliği’nin ABD’den gelen tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini sıfırlayacağını, buna karşılık ABD’nin Avrupa mallarının büyük bölümüne yüzde 15 oranında vergi uygulamayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca AB’nin, 2028 yılına kadar ABD’den yaklaşık 750 milyar dolarlık LNG, petrol ve nükleer enerji ürünleri, en az 40 milyar dolarlık yapay zeka çipleri ile kayda değer miktarda askerî teçhizat almayı planladığını aktardı.Macar Bakan, Avrupa mallarının şimdiye kadar yalnızca yüzde 2-3 oranında gümrük vergisine tabi olduğunu, artık bu oranın yüzde 15’e çıkacağını, buna karşılık Amerikalıların daha önce %10 ek ücret öderken yeni düzenlemeyle bu tarifenin sıfırlandığını vurguladı. Bu durumun “Amerikalılar için son derece karlı, Avrupa için ise oldukça olumsuz bir anlaşma” olduğunu söyleyen Bakan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de “Avrupa ekonomisine bir darbe daha vurduğunu” ifade etti.Szijjarto, Macaristan’ın olumsuz etkilerden korunması için stratejik şirketlerle istişarelere devam ettiklerini ve sanayiyi desteklemek, istihdamı korumak için önlemler geliştirdiklerini belirtti.

