Lavrov: Zelenskiy, Washington'daki görüşmede Trump'ın tüm çözüm önerilerini reddetti

Washington'da yapılan Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin bilgi veren Lavrov, Kiev rejimi liderinin tüm çözüm önerilerini reddettiğine dikkat çekti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington'daki görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu tüm çözüm önerilerini reddettiğini vurguladı.NBC News'e demeç veren Lavrov, "Trump, Zelenskiy'in Avrupalı ​​destekçileriyle birlikte Washington'da yaptığı toplantıda bu konuları gündeme getirdiğinde, NATO'ya katılmamak, toprak meselelerini görüşmek de dahil Washington'ın kabul edilmesi gerektiğine inandığı birkaç ilke olduğunu açıkça belirtti. Zelenskiy ise hepsine 'hayır' dedi" ifadelerini kullandı.'Rusya esneklik göstermeyi kabul etti'Bununla beraber Lavrov, Rusya'nın Alaska Zirvesi'nden sonra Trump tarafından önerilen bazı maddelerde esneklik göstermeyi kabul ettiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump, Anchorage'dan sonra bizim de paylaştığımız birkaç madde önerdi ve bunların bazılarında esneklik göstermeyi kabul ettik" diye konuştu.'Putin-Zelenskiy görüşmesi henüz planlanmadı'Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy'le yapacağı olası görüşmenin henüz planlanmadığını anlattı.Putin'in gündemin hazırlanması halinde Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, ancak gündemin henüz hazır olmadığını belirtti.

