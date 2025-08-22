https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/arnavutkoydeki-sahipsiz-hayvanlar-toplanmaya-basladi-1098769685.html

Arnavutköy'deki sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı

Arnavutköy'deki sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı

İstanbul Valiliği'nin talimatı sonrasında Arnavutköy'de sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nin talimatı sonrasında, Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalara başladı.Bakımevinde koruma altına alınıyorlarArnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.Ne olmuştu?

