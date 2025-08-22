https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/arnavutkoydeki-sahipsiz-hayvanlar-toplanmaya-basladi-1098769685.html
Arnavutköy'deki sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı
İstanbul Valiliği'nin talimatı sonrasında Arnavutköy'de sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nin talimatı sonrasında, Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalara başladı.Bakımevinde koruma altına alınıyorlarArnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.Ne olmuştu?
2025
Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.
Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.
Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.
İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar vermişti. Valiliğin kararı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilmişti. Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu hatırlatılmıştı.