Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim kontrol altına alındı

21.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üssü altyapısı, balistik füze sistemleri ile mühimmat ve askeri teçhizat depolarının vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Şultino yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 270 asker, 2 tank ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler, İHA depoları ve kontrol merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 153 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 294 uçak tipi İHA’sını imha etti.

