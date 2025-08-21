Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/1098741901.html
'Kraliyet kentine' yolculuk: Akdeniz'in derinliklerindeki eserler gün yüzüne çıkarıldı
'Kraliyet kentine' yolculuk: Akdeniz'in derinliklerindeki eserler gün yüzüne çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Akdeniz'in derinliklerinden çıkarılan binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykel ve çanak çömlekler Mısır'da düzenlenen 'Batık Şehrin Sırları'... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T11:42+0300
2025-08-21T11:42+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
mısır
akdeniz
arkeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098741047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e51a7b4fabcb0fb5bac0c36223c32f5.jpg
mısır
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098741047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4af8a55696fcbb151cc2101a02b7072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, mısır, akdeniz, arkeoloji
фото, fotoğraf, fotoğraf, mısır, akdeniz, arkeoloji

'Kraliyet kentine' yolculuk: Akdeniz'in derinliklerindeki eserler gün yüzüne çıkarıldı

11:42 21.08.2025
Abone ol
Akdeniz'in derinliklerinden çıkarılan binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykel ve çanak çömlekler Mısır'da düzenlenen 'Batık Şehrin Sırları' sergisinde tanıtıldı. 86 nadir parçadan oluşan sergideki eserler, 2000 yılından bu yana Abukir Körfezi'nden çıkarılıyor.
© AA / Mohamed Elshahed

Mısır’da Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılan, binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykeller ve çanak çömleklerden oluşan batık eserler tanıtıldı

Mısır’da Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılan, binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykeller ve çanak çömleklerden oluşan batık eserler tanıtıldı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mohamed Elshahed

Mısır’da Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılan, binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykeller ve çanak çömleklerden oluşan batık eserler tanıtıldı

© AA / Mohamed Elshahed

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi ile İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi’nde düzenlenen ''Batık Şehrin Sırları'' adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi ile İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi’nde düzenlenen &#x27;&#x27;Batık Şehrin Sırları&#x27;&#x27; adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mohamed Elshahed

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi ile İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi’nde düzenlenen ''Batık Şehrin Sırları'' adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.

© AA / Mohamed Elshahed

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Mohamed Elshahed

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi.

© AA / Mohamed Elshahed

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır&#x27;ın kuzeyindeki Abukir Körfezi&#x27;nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye&#x27;nin doğu limanındaki batık &quot;Kraliyet kentinden&quot; çıkarılan parçalar yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mohamed Elshahed

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.

© AA / Mohamed Elshahed

Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor.

Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz&#x27;deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mohamed Elshahed

Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor.

© AA / Mohamed Elshahed

Binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir eserler tanıtıldı.

Binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir eserler tanıtıldı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mohamed Elshahed

Binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir eserler tanıtıldı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала