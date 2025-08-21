'Kraliyet kentine' yolculuk: Akdeniz'in derinliklerindeki eserler gün yüzüne çıkarıldı

© AA / Mohamed Elshahed

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.