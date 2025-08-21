'Kraliyet kentine' yolculuk: Akdeniz'in derinliklerindeki eserler gün yüzüne çıkarıldı

Mısır’da Akdeniz’in derinliklerinden çıkarılan, binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir heykeller ve çanak çömleklerden oluşan batık eserler tanıtıldı
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi ile İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi’nde düzenlenen ''Batık Şehrin Sırları'' adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.
Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi.
Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.
Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor.
Binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ait nadir eserler tanıtıldı.
