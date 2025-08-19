https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/rusya-nato-birliklerinin-ukraynaya-konuslandirilmasina-siddetle-karsi-cikiyor-1098691307.html
‘Rusya, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor’
13:20 19.08.2025 (güncellendi: 13:44 19.08.2025)
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Le Hoa, Sputnik'e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Vladimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderleri ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Görüşmede, Ukrayna'nın güvenlik garantisi talep ettiğine dikkat çeken Le Hoa, bu konuda şu yorumda bulundu:
Ukrayna için güvenlik garantileri Zelenskiy için bir "havuç" niteliğinde. Ancak Zelenskiy'in Avrupa ülkeleriyle halihazırda bir dizi ikili güvenlik anlaşması imzaladığı göz önüne alındığında, Ukrayna'nın ne tür güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu anlamak zor. Donald Trump'ın özel temsilcisi Sayın Witkoff'un da bahsettiği Alaska müzakerelerindeki en önemli ‘atılımın’, Rusya ile bu konuda varılan anlaşma olduğunu düşünüyorum. Witkoff'a göre, Moskova ve Washington bu garantilerin şekli konusunda anlaştı ve şimdi Kiev bunları kabul etmek zorunda.
"Rusya'nın duruşu, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına şiddetle karşı çıkmak" diyen uzman sözlerine şöyle devam etti:
Bu, kontrolsüz tırmanış riskini yaratıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray’daki görüşmenin yapıldığı 18 Ağustos'ta bunu yineledi. Avrupa'nın, Ukrayna için güvenlik garantisi olarak ateşkesin hemen ardından koalisyon birliklerini Ukrayna'ya gönderme konusundaki ısrarının, müzakerelerin bozulması anlamına geldiğini anlamak önemli.
‘Trump barış savunucusu rolünü güçlendirmek istiyor’
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Souza, Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmenin, ABD liderinin barış savunucusu rolünü güçlendirmek istediğini ortaya koyduğunu belirtti.
Rio de Janeiro Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Larissa Souza, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Souza, “Trump, bir çatışmayı daha sonlandıracak olan lider olarak görülmek istiyor” ifadesini kullandı.
Kiev’in duruşundaki değişikliğe işaret eden uzman, Zelenskiy’in ülkede yeniden devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına ihtimal verdiğine dikkat çekerek bugüne kadar çatışmayı bahane göstererek bundan bahsetmemeye çalıştığını anımsattı. Bu değişimin, Batılı müttefiklerin doğrudan baskısı sonucu olduğunu belirten Souza, “Ukrayna, kendini göstermeye çalıştığı gibi demokratik bir ülkeyse, orada seçim yapılmaması Avrupa ortakları arasında rahatsızlığa yol açıyor” dedi.
Brezilyalı uzman, “Zelenskiy, seçimlerin yapılmasını, güvenli koşulların sağlanması ihtiyacıyla ilişkilendiriyor, ancak ne kastettiğini tam olarak belirtmiyor. Sözlerinden, çatışmanın sona ermesinden mi, ABD’nin askeri varlığından mı yoksa başka bir şeyden mi bahsettiği anlaşılmıyor. Her şey çok belirsiz” diye ekledi.