Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Castelione: Rusya geçici bir ateşkes istemiyor

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Castelione: Rusya geçici bir ateşkes istemiyor

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Castelione Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump... 16.08.2025

Tadeo Castelione açıklamasında, Putin’in Rusya ile ABD’yi ayıran sadece dört kilometrelik mesafeye dikkat çekmesinin, coğrafi yakınlığın siyasi iş birliğine dönüşmesi gerektiğine dair stratejik bir mesaj olduğunu vurguladı. Uzman, bu durumun iki ülke arasında çatışmadan çok iş birliği potansiyeline işaret ettiğini belirtti.Castelione, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Putin’in Ukrayna krizine ilişkin sözlerinin, bu çatışmanın Rusya için stratejik bir önem taşıdığını ortaya koyduğunu aktaran Castelione, müzakerelerde Moskova’nın çıkarlarının korunmasının temel şart olduğunu söyledi. Ayrıca, Putin’in 'sürdürülebilir çözüm' ifadesinin, geçici ateşkesten ziyade Avrupa’daki güç dengelerini değiştirecek kalıcı bir anlaşmaya işaret ettiğine dikkat çekti.Castelione, Putin’in Ukrayna’nın güvenliği konusundaki açıklamalarının uzlaşmaya açık bir tutum sergilediğini ancak Kiev ve Avrupa Birliği’nin barış sürecine engel olmaktan vazgeçmesi gerektiği uyarısını da içerdiğini ifade etti.Uzman, Kremlin’in Trump ile dostane ilişkilerin önemine işaret ederek Moskova’nın Trump’ı mevcut ABD iç siyasetindeki ideolojik kısıtlamalardan bağımsız ve daha pragmatik bir müzakereci olarak gördüğünü kaydetti.

