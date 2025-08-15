Türkiye
Bakan Kurum: 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi
Bakan Kurum: 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi
15.08.2025
2025-08-15T01:36+0300
2025-08-15T01:37+0300
türki̇ye
murat kurum
sındırgı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098502291_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_bbcfe7effaa490d26e3cf1984f25c7cf.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1'lik depremden etkilenen illerde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasar tespit ekiplerinin depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bakan Kurum toplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti.Kurum çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı:
murat kurum, sındırgı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, sındırgı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

01:36 15.08.2025 (güncellendi: 01:37 15.08.2025)
Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler görüntülendi
Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AA / Berkan Çetin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarında 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1'lik depremden etkilenen illerde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasar tespit ekiplerinin depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bakan Kurum toplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti.
Kurum çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı:
"675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."
