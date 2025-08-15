https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/bakan-kurum-815i-sindirgida-toplam-831-bagimsiz-bolumun-agir-hasarli-veya-yikik-oldugu-tespit-1098600893.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarında 815'i Sındırgı'da...
türki̇ye
sındırgı
Bakan Kurum: 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1'lik depremden etkilenen illerde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasar tespit ekiplerinin depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bakan Kurum toplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti.
Kurum çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı:
"675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."