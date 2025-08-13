https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/mersinde-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1098567436.html
Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.Kontrol altına alınmaya çalışılıyorÇamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
Mersin'de orman yangını çıktı: Üç mahalle boşaltıldı
14:18 13.08.2025 (güncellendi: 15:21 13.08.2025)
Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.