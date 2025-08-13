https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/mersinde-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1098567436.html

Mersin'de orman yangını çıktı: Üç mahalle boşaltıldı

Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürürken üç mahalle boşaltıldı 13.08.2025

türki̇ye

mersin

orman yangını

Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.Kontrol altına alınmaya çalışılıyorÇamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

türki̇ye

mersin

mersin, orman yangını