Türkiye
Mersin'de orman yangını çıktı: Üç mahalle boşaltıldı
Mersin'de orman yangını çıktı: Üç mahalle boşaltıldı
Mersin'de orman yangını çıktı: Üç mahalle boşaltıldı
Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürürken üç mahalle boşaltıldı 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T14:18+0300
2025-08-13T15:21+0300
Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.Kontrol altına alınmaya çalışılıyorÇamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
14:18 13.08.2025 (güncellendi: 15:21 13.08.2025)
Mersin Silifke'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürürken üç mahalle boşaltıldı
TÜRKİYE
Osmaniye'de arazöz devrildi: 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti
12:00
