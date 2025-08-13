Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Kiev rejiminin, AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde olduğunu söyledi. 13.08.2025
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Sputnik Serbia’ya verdiği röportajda şunları söyledi:
SON HABERLER
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Kiev rejiminin, AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde olduğunu söyledi.
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Sputnik Serbia’ya verdiği röportajda şunları söyledi:

“Kiev rejimi, tıpkı AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde. Onların planladığı ve destekleri ile aktif yardımları sayesinde gerçekleştirilecek olan, Alaska’daki Rusya-ABD zirvesi günü sahnelenmesi öngörülen provokasyon, muhtemelen hayata geçirilirdi. Çünkü olası bir Rusya-Amerika anlaşmasından yalnızca Ukrayna meselesinde değil, genel anlamda büyük korku duyuyorlar.

Ukrayna’daki neo-Nazi rejiminin elindeki tek şans ya Rusya’yı suçlamak için sahte bayrak altında saldırılar düzenlemek ya da aynı derecede sert bir Rus tepkisi beklenen terör eylemleri organize etmektir. Tabii ki bu tepkiden sonra, Batı medyasında Rusya yeniden başlıca saldırgan olarak gösterilecektir.”
UKRAYNA KRİZİ
'Avrupa kendisini müzakerelerin bir parçası olarak görüyor ve Ukrayna'yı bu anlaşmayı sabote etmeye itiyor'
02:21
