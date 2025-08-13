“Kiev rejimi, tıpkı AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde. Onların planladığı ve destekleri ile aktif yardımları sayesinde gerçekleştirilecek olan, Alaska’daki Rusya-ABD zirvesi günü sahnelenmesi öngörülen provokasyon, muhtemelen hayata geçirilirdi. Çünkü olası bir Rusya-Amerika anlaşmasından yalnızca Ukrayna meselesinde değil, genel anlamda büyük korku duyuyorlar.