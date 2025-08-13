https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/kiev-rejimi-tipki-ab-ve-ingilteredeki-sponsorlari-gibi-panik-icinde-1098553460.html
'Kiev rejimi, tıpkı AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde'
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Kiev rejiminin, AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde olduğunu söyledi. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Sputnik Serbia’ya verdiği röportajda şunları söyledi:
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Aleksandr Paviç, Sputnik Serbia’ya verdiği röportajda şunları söyledi:
“Kiev rejimi, tıpkı AB ve İngiltere'deki sponsorları gibi panik içinde. Onların planladığı ve destekleri ile aktif yardımları sayesinde gerçekleştirilecek olan, Alaska’daki Rusya-ABD zirvesi günü sahnelenmesi öngörülen provokasyon, muhtemelen hayata geçirilirdi. Çünkü olası bir Rusya-Amerika anlaşmasından yalnızca Ukrayna meselesinde değil, genel anlamda büyük korku duyuyorlar.
Ukrayna’daki neo-Nazi rejiminin elindeki tek şans ya Rusya’yı suçlamak için sahte bayrak altında saldırılar düzenlemek ya da aynı derecede sert bir Rus tepkisi beklenen terör eylemleri organize etmektir. Tabii ki bu tepkiden sonra, Batı medyasında Rusya yeniden başlıca saldırgan olarak gösterilecektir.”