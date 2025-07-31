https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/suriye-savunma-bakani-moskovada-rus-mevkidasiyla-gorusmeyi-planliyor-1098279483.html
Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor
Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunduğu ve Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmeyi planladığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T14:22+0300
2025-07-31T14:22+0300
2025-07-31T14:26+0300
dünya
suriye
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098279327_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_2f0640a6a21c1ff623b997675806b8d9.jpg
Suriye devlet haber ajansı SANA, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Moskova’ya geldiğini bildirdi.Ajansın haberinde, “Suriye Savunma Bakanı General Murhaf Ebu Kasra, resmi ziyaret için Moskova'ya geldi. Burada Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya gelerek iki tarafı ilgilendiren bir dizi konuyu görüşecek” ifadesi kullanıldı.Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin geldiği Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html
suriye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098279327_12:0:1212:900_1920x0_80_0_0_232c0f43f10984ea6f3be1eaf089b02e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, rusya
Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor
14:22 31.07.2025 (güncellendi: 14:26 31.07.2025)
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunduğu ve Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmeyi planladığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Moskova’ya geldiğini bildirdi.
Ajansın haberinde, “Suriye Savunma Bakanı General Murhaf Ebu Kasra, resmi ziyaret için Moskova'ya geldi. Burada Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya gelerek iki tarafı ilgilendiren bir dizi konuyu görüşecek” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin geldiği Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirilmişti.