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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/suriye-savunma-bakani-moskovada-rus-mevkidasiyla-gorusmeyi-planliyor-1098279483.html
Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor
Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunduğu ve Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmeyi planladığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-31T14:26+0300
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Suriye devlet haber ajansı SANA, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Moskova’ya geldiğini bildirdi.Ajansın haberinde, “Suriye Savunma Bakanı General Murhaf Ebu Kasra, resmi ziyaret için Moskova'ya geldi. Burada Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya gelerek iki tarafı ilgilendiren bir dizi konuyu görüşecek” ifadesi kullanıldı.Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin geldiği Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html
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Suriye Savunma Bakanı Moskova'da: Rus mevkidaşıyla görüşmeyi planlıyor

14:22 31.07.2025 (güncellendi: 14:26 31.07.2025)
© FotoğrafSuriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Fotoğraf
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Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunduğu ve Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmeyi planladığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’nın Moskova’ya geldiğini bildirdi.
Ajansın haberinde, “Suriye Savunma Bakanı General Murhaf Ebu Kasra, resmi ziyaret için Moskova'ya geldi. Burada Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya gelerek iki tarafı ilgilendiren bir dizi konuyu görüşecek” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin geldiği Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirilmişti.
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