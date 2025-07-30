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Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Sputnik Türkiye
Kremlin'in, Trump'ın Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması ve olası yaptırımlara ilişkin yeni açıklamalarını dikkat aldığını söyleyen Peskov, Rus... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T13:52+0300
2025-07-30T14:15+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
donald trump
yaptırım
ekonomi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce verdiği süre içinde Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve “bazı diğer şeyler” içeren tedbirlerin alınacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Bu konuda Başkan Trump ve diğer uluslararası temsilcilerden gelen tüm açıklamaları kaydetmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-300den-fazla-asker--1098245587.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, yaptırım, ekonomi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, yaptırım, ekonomi

Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

13:52 30.07.2025 (güncellendi: 14:15 30.07.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMoskova manzarası
Moskova manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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Kremlin'in, Trump'ın Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması ve olası yaptırımlara ilişkin yeni açıklamalarını dikkat aldığını söyleyen Peskov, Rus ekonomisinin uzun süredir sayısız yaptırımlar altında işlediğini anımsatarak Rusya'nın yaptırımlara karşı bağışıklık kazandığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce verdiği süre içinde Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve “bazı diğer şeyler” içeren tedbirlerin alınacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, “Bu konuda Başkan Trump ve diğer uluslararası temsilcilerden gelen tüm açıklamaları kaydetmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bağlamda yaptırımlara karşı belirli bir bağışıklık geliştirdik.
Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:
Kamçatka'daki deprem sırasında tüm uyarı sistemleri zamanında çalıştı, binaların depreme dayanıklılığı kendini kanıtladı.
Rusya ve ABD arasında uzay konusunda diyaloğun sürdürülmesi son derece önemli, ancak ilişkilerin bütünü üzerindeki etkisi abartılmamalı.
Rusya ve ABD arasındaki uzay işbirliği farklı bir konumda, bu olumlu bir etken.
Moskova, Kişinev ne derse desin, Moldovalıların seçim haklarının ihlal edildiğini tespit ediyor.
Putin'in Malezya Kralı ile görüşmesi için hazırlık çalışmaları yapılıyor, müzakere edilecek birçok konu var.
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