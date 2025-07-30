https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kremlin-rusya-yaptirimlara-karsi-bagisiklik-kazandi-1098247045.html

Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

Kremlin: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

Sputnik Türkiye

Kremlin'in, Trump'ın Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması ve olası yaptırımlara ilişkin yeni açıklamalarını dikkat aldığını söyleyen Peskov, Rus... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T13:52+0300

2025-07-30T13:52+0300

2025-07-30T14:15+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

donald trump

yaptırım

ekonomi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce verdiği süre içinde Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda, Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve “bazı diğer şeyler” içeren tedbirlerin alınacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Bu konuda Başkan Trump ve diğer uluslararası temsilcilerden gelen tüm açıklamaları kaydetmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-300den-fazla-asker--1098245587.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, yaptırım, ekonomi