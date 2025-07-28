https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/trump-gazzedeki-cocuklar-ac-gorunuyor-ama-biz-onlara-cok-para-ve-yiyecek-verdik-1098198093.html
Trump: Gazze'deki çocuklar aç görünüyor ama biz onlara çok para ve yiyecek verdik
Trump: Gazze'deki çocuklar aç görünüyor ama biz onlara çok para ve yiyecek verdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinden önce basının sorularını yanıtladı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T18:05+0300
2025-07-28T18:05+0300
2025-07-28T18:05+0300
dünya
donald trump
i̇ran
gazze
i̇srail
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098197706_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c1c3d8b31f35c6728cf7c693225c6ddf.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyor'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığı iddiasını değerlendiren Trump, "Buna katılıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:'İran nükleer programına tekrar başlarsa onları ortadan kaldırırız'Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin uyarılarda bulundu. İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD'nin hızla karşılık vereceğini belirten Trump, İran'dan 'hoş olmayan sinyaller' aldığını söyledi. Trump, İran'ın nükleer programına başlamaları halinde 'onları ortadan kaldıracaklarını' söyledi.'Son 10-12 gün'Ukrayna'da ateşkes sağlanması için ayrılan 50 günlük süreyi kısaltmayı planladığını belirten Trump, bu konuda bir ilerleme göremediğini belirtti. Trump, ateşkes için son tarihi 10-12 güne indirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Putin ile görüşme ihtimali hakkındaTrump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya yanıtında, 'artık müzakerelerle çok fazla ilgilenmediğini' söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Putin ile Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmasının yapılmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html
i̇ran
gazze
i̇srail
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098197706_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_db2958d8fac52a35e7178d63d6b82cc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, gazze, i̇srail, ukrayna
donald trump, i̇ran, gazze, i̇srail, ukrayna
Trump: Gazze'deki çocuklar aç görünüyor ama biz onlara çok para ve yiyecek verdik
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinden önce basının sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyor'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığı iddiasını değerlendiren Trump, "Buna katılıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:
Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor.
'İran nükleer programına tekrar başlarsa onları ortadan kaldırırız'
Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin uyarılarda bulundu. İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD'nin hızla karşılık vereceğini belirten Trump, İran'dan 'hoş olmayan sinyaller' aldığını söyledi.
Trump, İran'ın nükleer programına başlamaları halinde 'onları ortadan kaldıracaklarını' söyledi.
Ukrayna'da ateşkes sağlanması için ayrılan 50 günlük süreyi kısaltmayı planladığını belirten Trump, bu konuda bir ilerleme göremediğini belirtti. Trump, ateşkes için son tarihi 10-12 güne indirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bunu sizlere tekrar ediyorum. Evet, 10-12 gün sonra diyebilirim. Muhtemelen bu akşam veya yarın açıklarım. Fakat beklemenin bir anlamı yok. Cevabın ne olacağını biliyorsanız, neden bekleyesiniz ki? Yaptırımlar olacak ve belki de gümrük vergileri, ikincil gümrük vergileri. İkincil gümrük vergisinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve bakınız, Rus ekonomisi... Rusya'ya bunu yapmak istemiyorum. Rus halkını seviyorum. Onlar harika insanlar. Kesinlikle."
Putin ile görüşme ihtimali hakkında
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya yanıtında, 'artık müzakerelerle çok fazla ilgilenmediğini' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Putin ile Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmasının yapılmadığını belirtmişti.