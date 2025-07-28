https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/trump-gazzedeki-cocuklar-ac-gorunuyor-ama-biz-onlara-cok-para-ve-yiyecek-verdik-1098198093.html

Trump: Gazze'deki çocuklar aç görünüyor ama biz onlara çok para ve yiyecek verdik

Trump: Gazze'deki çocuklar aç görünüyor ama biz onlara çok para ve yiyecek verdik

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinden önce basının sorularını yanıtladı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T18:05+0300

2025-07-28T18:05+0300

2025-07-28T18:05+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyor'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığı iddiasını değerlendiren Trump, "Buna katılıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:'İran nükleer programına tekrar başlarsa onları ortadan kaldırırız'Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin uyarılarda bulundu. İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD'nin hızla karşılık vereceğini belirten Trump, İran'dan 'hoş olmayan sinyaller' aldığını söyledi. Trump, İran'ın nükleer programına başlamaları halinde 'onları ortadan kaldıracaklarını' söyledi.'Son 10-12 gün'Ukrayna'da ateşkes sağlanması için ayrılan 50 günlük süreyi kısaltmayı planladığını belirten Trump, bu konuda bir ilerleme göremediğini belirtti. Trump, ateşkes için son tarihi 10-12 güne indirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Putin ile görüşme ihtimali hakkındaTrump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya yanıtında, 'artık müzakerelerle çok fazla ilgilenmediğini' söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Putin ile Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmasının yapılmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html

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