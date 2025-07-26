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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-birlikleri-donbassta-ve-dnepropetrovsk-bolgesinde-iki-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi--1098156836.html
Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T12:21+0300
2025-07-26T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
bilgilendirme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus askerleri, DHC'de Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Ukrayna'da füze silahları için parça üreten, ayrıca mühimmat ve patlayıcı üreten askeri sanayi işletmelerine yönelik toplu saldırı düzenledi, saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Rus hava savunma sistemleri, 5 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 257 adet uçak tipi insansız hava aracı düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme

Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

12:21 26.07.2025 (güncellendi: 12:43 26.07.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Rus askerleri, DHC'de Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Ukrayna'da füze silahları için parça üreten, ayrıca mühimmat ve patlayıcı üreten askeri sanayi işletmelerine yönelik toplu saldırı düzenledi, saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri, 5 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 257 adet uçak tipi insansız hava aracı düşürdü.
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
24 Temmuz, 08:36
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