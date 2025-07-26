https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-birlikleri-donbassta-ve-dnepropetrovsk-bolgesinde-iki-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi--1098156836.html
Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T12:21+0300
2025-07-26T12:21+0300
2025-07-26T12:43+0300
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rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus askerleri, DHC'de Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Ukrayna'da füze silahları için parça üreten, ayrıca mühimmat ve patlayıcı üreten askeri sanayi işletmelerine yönelik toplu saldırı düzenledi, saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Rus hava savunma sistemleri, 5 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 257 adet uçak tipi insansız hava aracı düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
12:21 26.07.2025 (güncellendi: 12:43 26.07.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Rus askerleri, DHC'de Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Ukrayna'da füze silahları için parça üreten, ayrıca mühimmat ve patlayıcı üreten askeri sanayi işletmelerine yönelik toplu saldırı düzenledi, saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri, 5 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 257 adet uçak tipi insansız hava aracı düşürdü.