https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-birlikleri-donbassta-ve-dnepropetrovsk-bolgesinde-iki-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi--1098156836.html

Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Rus birlikleri Donbass’ta ve Dnepropetrovsk Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T12:21+0300

2025-07-26T12:21+0300

2025-07-26T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus askerleri, DHC'de Zelyonıy Gay, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ise Maliyevka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Ukrayna'da füze silahları için parça üreten, ayrıca mühimmat ve patlayıcı üreten askeri sanayi işletmelerine yönelik toplu saldırı düzenledi, saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Rus hava savunma sistemleri, 5 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 257 adet uçak tipi insansız hava aracı düşürdü.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme