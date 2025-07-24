https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbula-kul-yagacak-bu-aksam-pencere-acmayin-1098124020.html

İstanbul'a kül yağacak: Bu akşam pencere açmayın

İstanbul'a kül yağacak: Bu akşam pencere açmayın

Sputnik Türkiye

İstanbul, çevre illerde meydana gelen orman yangınlarının etkisi altına giriyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın da etkisiyle İstanbul’da kül yağışı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T20:25+0300

2025-07-24T20:25+0300

2025-07-24T20:25+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kül

yağmur

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095151654_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4f693ed8c9f3e0753b054e31901a4717.jpg

Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlaması ve ardından İstanbul’a ulaşması öngörülüyor.Uzmanlar, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve pencere açmamalarını tavsiye etti. Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlayacağı bildirildi. Ardından rüzgarın etkisiyle küllerin İstanbul’da hava kalitesinde ciddi düşüş yaşatacağı açıklandı.Uzmanlar, kül partiküllerinin solunum yollarında ciddi hasara neden olabileceğini, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu vurguladı.Uzmanlar hava kalitesinde düşüş nedeniyle şu uyarılarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kül, yağmur, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı