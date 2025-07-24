https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbula-kul-yagacak-bu-aksam-pencere-acmayin-1098124020.html
İstanbul'a kül yağacak: Bu akşam pencere açmayın
İstanbul'a kül yağacak: Bu akşam pencere açmayın
Sputnik Türkiye
İstanbul, çevre illerde meydana gelen orman yangınlarının etkisi altına giriyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın da etkisiyle İstanbul’da kül yağışı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T20:25+0300
2025-07-24T20:25+0300
2025-07-24T20:25+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kül
yağmur
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
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Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlaması ve ardından İstanbul’a ulaşması öngörülüyor.Uzmanlar, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve pencere açmamalarını tavsiye etti. Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlayacağı bildirildi. Ardından rüzgarın etkisiyle küllerin İstanbul’da hava kalitesinde ciddi düşüş yaşatacağı açıklandı.Uzmanlar, kül partiküllerinin solunum yollarında ciddi hasara neden olabileceğini, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu vurguladı.Uzmanlar hava kalitesinde düşüş nedeniyle şu uyarılarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kül, yağmur, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kül, yağmur, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı
İstanbul'a kül yağacak: Bu akşam pencere açmayın
İstanbul, çevre illerde meydana gelen orman yangınlarının etkisi altına giriyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın da etkisiyle İstanbul’da kül yağışı beklenirken, bu akşam dışarı çıkarken maske takılması ve pencerelerin açılmaması gerektiği belirtildi.
Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlaması ve ardından İstanbul’a ulaşması öngörülüyor.
Uzmanlar, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve pencere açmamalarını tavsiye etti. Kül yağışının ilk olarak Bursa’da başlayacağı bildirildi. Ardından rüzgarın etkisiyle küllerin İstanbul’da hava kalitesinde ciddi düşüş yaşatacağı açıklandı.
Uzmanlar, kül partiküllerinin solunum yollarında ciddi hasara neden olabileceğini, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu vurguladı.
Uzmanlar hava kalitesinde düşüş nedeniyle şu uyarılarda bulundu:
Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.
Dışarı çıkmanız gerekiyorsa mutlaka maske takın.
Evde pencere ve kapıları kapalı tutun.
Balkon ve teras gibi dış alanlarda yanıcı madde bulundurmayın.