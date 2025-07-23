Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/barrack-lubnan-ikinci-bir-israil-savasiyla-karsi-karsiya-kalmayacak-1098071069.html
Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak
Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." dedi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T00:31+0300
2025-07-23T00:31+0300
dünya
ortadoğu
abd
tom barrack
donald trump
lübnan
i̇srail
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aca7c9c0a11945b0d2ee1261824ee.jpg
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşarak, 'Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını' belirtti.Barrack, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.Barrack, sözlerine şöyle devam etti:İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi."Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
lübnan
i̇srail
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41e41b1d82a9ad181e94f99c9c7d0557.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, tom barrack, donald trump, lübnan, i̇srail, ankara
ortadoğu, abd, tom barrack, donald trump, lübnan, i̇srail, ankara

Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak

00:31 23.07.2025
© AP Photo / Bebeto MatthewsTom Barrack
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
Abone ol
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." dedi.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşarak, 'Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını' belirtti.
Barrack, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.
Barrack, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben silahların yalnızca devlette toplanmasını talep etmiyorum ancak Lübnan’da yalnızca bir askeri kurum olması gerektiğini belirten bir yasa var. Lübnan bu yasayı nasıl uygulayacağına kendisi karar vermeli. Hafif ve ağır silahların mutlaka bırakılması gerekiyor."
İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi.
"Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.
Steven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
İsrail- Filistin çatışması
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
Dün, 22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала