https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/barrack-lubnan-ikinci-bir-israil-savasiyla-karsi-karsiya-kalmayacak-1098071069.html
Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak
Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." dedi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T00:31+0300
2025-07-23T00:31+0300
2025-07-23T00:31+0300
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşarak, 'Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını' belirtti.Barrack, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.Barrack, sözlerine şöyle devam etti:İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi."Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
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ortadoğu, abd, tom barrack, donald trump, lübnan, i̇srail, ankara
ortadoğu, abd, tom barrack, donald trump, lübnan, i̇srail, ankara
Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." dedi.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşarak, 'Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını' belirtti.
Barrack, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.
Barrack, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben silahların yalnızca devlette toplanmasını talep etmiyorum ancak Lübnan’da yalnızca bir askeri kurum olması gerektiğini belirten bir yasa var. Lübnan bu yasayı nasıl uygulayacağına kendisi karar vermeli. Hafif ve ağır silahların mutlaka bırakılması gerekiyor."
İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi.
"Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.