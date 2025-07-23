https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/barrack-lubnan-ikinci-bir-israil-savasiyla-karsi-karsiya-kalmayacak-1098071069.html

Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak

Barrack: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak

Sputnik Türkiye

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." dedi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

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tom barrack

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşarak, 'Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını' belirtti.Barrack, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.Barrack, sözlerine şöyle devam etti:İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise Barrack, bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi."Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.

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