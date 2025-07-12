https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/abd-disisleri-bakanligi-1300u-askin-personelini-isten-cikardi-1097829118.html

ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio’nun yeniden yapılanma planı kapsamında 1353 personelin işine son verdi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T04:27+0300

2025-07-12T04:27+0300

2025-07-12T04:27+0300

dünya

abd

dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, yeniden yapılanma planı kapsamında 1107 memur, 246 diplomat olmak üzere 1353 çalışanını işten çıkardı. Washington'daki Bakanlık binasında son iş günlerini tamamlayan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla duygusal bir şekilde binadan ayrıldı. İşten çıkarmalar, Bakan Marco Rubio'nun Bakanlığı "şişirilmiş" ve bürokratik olarak tanımlamasının ardından duyurduğu planın bir parçası olarak gerçekleşti. Rubio, bu değişikliklerin Amerikan değerleriyle daha uyumlu bir yapı oluşturmayı ve 'radikal siyasi ideolojileri' temizlemeyi amaçladığını belirtmişti.

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