Ahmet Hakan: 20 Nisan 2025 tarihinde 'duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın' demiştim

"ŞU anda neredeyse herkes şu konuda hemfikir: Belediye davaları canlı yayınlansın. Süreç şöyle gelişti: Özgür Özel, bu talebi ilk dile getiren isim oldu. Günler sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de bunu talep etti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin yaklaşımıyla ilgili olarak “Bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim” dedi. Ben de 20 Nisan 2025 tarihinde şöyle yazmıştım: “Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın.” Bu aşamada aklımı kurcalayan beş soru var: - BİR: Cumhur İttifakı neden canlı yayına kapıyı açtı? İKİ: Kapıyı açmada “itirafçı etkisi” rol oynadı mı? ÜÇ: İtirafçılar, canlı yayında CHP’nin anlatısını darmaduman etmez mi? DÖRT: Acaba İmamoğlu, “canlı yayın aleyhimize olur” diye düşünür mü? BEŞ: Acaba Özgür Özel, İmamoğlu’yla yapacağı bir görüşmenin ardından “vazgeçtim canlı yayından” der mi?"