https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ahmet-hakan-20-nisan-2025-tarihinde-durusmalar-trtden-canli-yayinlansin-demistim-1097768051.html
Ahmet Hakan: 20 Nisan 2025 tarihinde 'duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın' demiştim
Ahmet Hakan: 20 Nisan 2025 tarihinde 'duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın' demiştim
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CHP lideri Özel'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların canlı yayınlanması çağrısı karşılık buldu. Hem Bahçeli hem de Erdoğan'ın konuya olumlu... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T10:09+0300
2025-07-10T10:09+0300
2025-07-10T10:09+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
devlet bahçeli
özgür özel
chp
recep tayyip erdoğan
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CHP'li belediyelere başlayan operasyonların ardından mahkeme süreçleri de başlayınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmaların canlı yayınlanması için sık sık çağrıda bulunmuştu.Bu haftaki grup toplantısında konuya sıcak baktığını açıklayan Bahçeli'nin destek açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Meclis'te konuya sıcak yaklaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.Gazeteci Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında konuya değindi ve kendisinin aylar önce bunu dile getirdiğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bahceli-6-temmuzda-aldigimiz-kara-haberle-kahrolduk-1097688434.html
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ahmet hakan, devlet bahçeli, özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan
ahmet hakan, devlet bahçeli, özgür özel, chp, recep tayyip erdoğan
Ahmet Hakan: 20 Nisan 2025 tarihinde 'duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın' demiştim
CHP lideri Özel'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların canlı yayınlanması çağrısı karşılık buldu. Hem Bahçeli hem de Erdoğan'ın konuya olumlu yaklaşması sonrasında gazeteci Ahmet Hakan "20 Nisan 2025 tarihinde 'duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın' demiştim" ifadelerini kullandı.
CHP'li belediyelere başlayan operasyonların ardından mahkeme süreçleri de başlayınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmaların canlı yayınlanması için sık sık çağrıda bulunmuştu.
Bu haftaki grup toplantısında konuya sıcak baktığını açıklayan Bahçeli'nin destek açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Meclis'te konuya sıcak yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur
" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında konuya değindi ve kendisinin aylar önce bunu dile getirdiğini yazdı.
"ŞU anda neredeyse herkes şu konuda hemfikir: Belediye davaları canlı yayınlansın. Süreç şöyle gelişti: Özgür Özel, bu talebi ilk dile getiren isim oldu. Günler sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de bunu talep etti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin yaklaşımıyla ilgili olarak “Bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim” dedi. Ben de 20 Nisan 2025 tarihinde şöyle yazmıştım: “Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın.” Bu aşamada aklımı kurcalayan beş soru var: - BİR: Cumhur İttifakı neden canlı yayına kapıyı açtı? İKİ: Kapıyı açmada “itirafçı etkisi” rol oynadı mı? ÜÇ: İtirafçılar, canlı yayında CHP’nin anlatısını darmaduman etmez mi? DÖRT: Acaba İmamoğlu, “canlı yayın aleyhimize olur” diye düşünür mü? BEŞ: Acaba Özgür Özel, İmamoğlu’yla yapacağı bir görüşmenin ardından “vazgeçtim canlı yayından” der mi?"