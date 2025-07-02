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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ukraynada-askeri-sanayi-isletmesi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-200den-fazla-asker-1097528309.html
Ukrayna’da askeri sanayi işletmesi vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 200’den fazla asker
Ukrayna’da askeri sanayi işletmesi vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 200’den fazla asker
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 4 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu düşmanın askeri sanayisinin bir işletmesi, İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet güdümlü uçak bombasını ve 131 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/rdif-baskani-dmitriev-abdnin-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurma-kararini-degerlendirdi-1097515763.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da askeri sanayi işletmesi vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 200’den fazla asker

14:22 02.07.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 4 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu düşmanın askeri sanayisinin bir işletmesi, İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet güdümlü uçak bombasını ve 131 uçak tipi İHA’sını imha etti.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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