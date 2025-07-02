https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ukraynada-askeri-sanayi-isletmesi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-200den-fazla-asker-1097528309.html

Ukrayna’da askeri sanayi işletmesi vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 200’den fazla asker

Ukrayna’da askeri sanayi işletmesi vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 200’den fazla asker

Sputnik Türkiye

Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T14:22+0300

2025-07-02T14:22+0300

2025-07-02T14:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097528139_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_83b9d807a7ddfcbb288f32c7b31bbec2.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 4 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu düşmanın askeri sanayisinin bir işletmesi, İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet güdümlü uçak bombasını ve 131 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/rdif-baskani-dmitriev-abdnin-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurma-kararini-degerlendirdi-1097515763.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat