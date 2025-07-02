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UCM, NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı
UCM, NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradıklarını açıkladı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen hafta Hollanda'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradığını açıkladı. UCM yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saldırının "ileri düzeyde planlanmış" olduğu aktarıldı.UCM, geçen hafta NATO Liderler Zirvesi sırasında meydana gelen olayın kontrol altına alındığını açıkladı ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Mahkeme çapında bir etki analizi yapılıyor ve olayın etkilerini hafifletmek için halihazırda adımlar atılıyor" ifadeleri paylaşıldı.2023 yılında siber saldırının hedefi olmuştuUCM, siber saldırı sırasında herhangi bir gizli bilginin ele geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi vermedi. Mahkeme, 2023 yılında da bir siber saldırının hedefi olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ucm-sadece-afrikalilari-yargiliyor-mali-ulusal-gecis-konseyi-uyesi-mahkemeyi-elestirdi-1097446366.html
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fotoğraf, fotoğraf, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), nato
fotoğraf, fotoğraf, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), nato

UCM, NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı

10:44 02.07.2025 (güncellendi: 10:47 04.07.2025)
© AFP 2023 / Martijn Beekman / ANP Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) NATO zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) NATO zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AFP 2023 / Martijn Beekman / ANP
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. UCM yetkililerinden yapılan açıklamada saldırının kaynağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen hafta Hollanda'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradığını açıkladı. UCM yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saldırının "ileri düzeyde planlanmış" olduğu aktarıldı.
UCM, geçen hafta NATO Liderler Zirvesi sırasında meydana gelen olayın kontrol altına alındığını açıkladı ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Mahkeme çapında bir etki analizi yapılıyor ve olayın etkilerini hafifletmek için halihazırda adımlar atılıyor" ifadeleri paylaşıldı.

2023 yılında siber saldırının hedefi olmuştu

UCM, siber saldırı sırasında herhangi bir gizli bilginin ele geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi vermedi. Mahkeme, 2023 yılında da bir siber saldırının hedefi olmuştu.
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