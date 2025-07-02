https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ucm-nato-liderler-zirvesi-sirasinda-siber-saldiriya-ugradi-1097594155.html

UCM, NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı

UCM, NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradıklarını açıkladı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T10:44+0300

2025-07-02T10:44+0300

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dünya

fotoğraf

fotoğraf

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

nato

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen hafta Hollanda'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sırasında siber saldırıya uğradığını açıkladı. UCM yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saldırının "ileri düzeyde planlanmış" olduğu aktarıldı.UCM, geçen hafta NATO Liderler Zirvesi sırasında meydana gelen olayın kontrol altına alındığını açıkladı ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Mahkeme çapında bir etki analizi yapılıyor ve olayın etkilerini hafifletmek için halihazırda adımlar atılıyor" ifadeleri paylaşıldı.2023 yılında siber saldırının hedefi olmuştuUCM, siber saldırı sırasında herhangi bir gizli bilginin ele geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi vermedi. Mahkeme, 2023 yılında da bir siber saldırının hedefi olmuştu.

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fotoğraf, fotoğraf, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), nato