https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1097419002.html

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Çervonaya Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T12:22+0300

2025-06-28T12:22+0300

2025-06-28T13:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Çervona Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’ya ait mühimmat ve malzeme depoları, İHA üretim ve montaj atölyeleri ile insansız botların tutulduğu depolar, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.350’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 252 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html

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