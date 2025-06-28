https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1097419002.html
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Çervonaya Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T12:22+0300
2025-06-28T12:22+0300
2025-06-28T13:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
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rus silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Çervona Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’ya ait mühimmat ve malzeme depoları, İHA üretim ve montaj atölyeleri ile insansız botların tutulduğu depolar, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.350’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 252 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
12:22 28.06.2025 (güncellendi: 13:20 28.06.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Çervonaya Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Çervona Zirka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’ya ait mühimmat ve malzeme depoları, İHA üretim ve montaj atölyeleri ile insansız botların tutulduğu depolar, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.350’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 6 adet güdümlü uçak bombası ve 252 uçak tipi İHA imha etti.