https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/anket-ermenistan-halkinin-yuzde-80i--karapetyanin-goz-altina-alinmasini-kinadi-1097388237.html
Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı
Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı
Sputnik Türkiye
MPG ve Uluslararası Gallup Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ermenistan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 80'i, iş insanı... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T12:56+0300
2025-06-27T12:56+0300
2025-06-27T13:03+0300
ermenistan
samvel karapetyan
nikol paşinyan
dünya
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Ankete katılanların yüzde 66.8'i, Karapetyan'ın siyasi tutuklu olduğu görüşünü dile getirdi.İş insanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerginlik içinde olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi'ne destek vermesinin ardından göz altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-kiliseye-baski-devam-ediyor-bir-baspiskopos-daha-gozaltina-alindi-1097387366.html
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ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan
ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan
Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı
12:56 27.06.2025 (güncellendi: 13:03 27.06.2025)
MPG ve Uluslararası Gallup Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ermenistan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 80'i, iş insanı Samvel Karapetyan'ın göz altına alınmasını olumsuz karşıladı.
Ankete katılanların yüzde 66.8'i, Karapetyan'ın siyasi tutuklu olduğu görüşünü dile getirdi.
İş insanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerginlik içinde olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi'ne destek vermesinin ardından göz altına alınmıştı.