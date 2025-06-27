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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/anket-ermenistan-halkinin-yuzde-80i--karapetyanin-goz-altina-alinmasini-kinadi-1097388237.html
Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı
Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı
Sputnik Türkiye
MPG ve Uluslararası Gallup Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ermenistan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 80'i, iş insanı... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankete katılanların yüzde 66.8'i, Karapetyan'ın siyasi tutuklu olduğu görüşünü dile getirdi.İş insanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerginlik içinde olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi'ne destek vermesinin ardından göz altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-kiliseye-baski-devam-ediyor-bir-baspiskopos-daha-gozaltina-alindi-1097387366.html
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Anket: Ermenistan halkının yüzde 80'i, Karapetyan'ın göz altına alınmasını kınadı

12:56 27.06.2025 (güncellendi: 13:03 27.06.2025)
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
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MPG ve Uluslararası Gallup Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ermenistan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 80'i, iş insanı Samvel Karapetyan'ın göz altına alınmasını olumsuz karşıladı.
Ankete katılanların yüzde 66.8'i, Karapetyan'ın siyasi tutuklu olduğu görüşünü dile getirdi.
İş insanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerginlik içinde olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi'ne destek vermesinin ardından göz altına alınmıştı.
Tüm Ermeniler Katalikosu 2. Garegin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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