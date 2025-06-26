https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiye-iit-new-york-grubu-donem-baskanligini-devraldi-1097338929.html
Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı
Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı
Sputnik Türkiye
Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu’nun başkanlık görevini Kamerun’dan devralarak yeni dönem başkanı oldu. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T00:30+0300
2025-06-26T00:30+0300
2025-06-26T00:30+0300
dünya
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Kamerun'a teşekkürlerini ileten Yıldız, "Dönem başkanlığımız süresince zorlu sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz dünyada İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu önemli görev boyunca tüm üye ülkelerle yapacağımız işbirliğini büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/efkan-aladan-nato-zirvesi-degerlendirmesi-turkiye-guvenilir-bir-cozum-ortagi-1097337322.html
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Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı
Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu’nun başkanlık görevini Kamerun’dan devralarak yeni dönem başkanı oldu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kamerun'a teşekkürlerini ileten Yıldız, "Dönem başkanlığımız süresince zorlu sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz dünyada İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu önemli görev boyunca tüm üye ülkelerle yapacağımız işbirliğini büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.