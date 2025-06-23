https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/putin-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-gorusuyor-1097248556.html
İstanbul'un ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da: Putin ile görüşüyor
İstanbul'un ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da: Putin ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Kremlin'de kabul etti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T13:04+0300
2025-06-23T13:04+0300
2025-06-23T13:28+0300
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Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik saldırganlığın hiçbir temeli veya gerekçesi olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı ise İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmaya devam ettiğini söyledi.Arakçi, Tahran'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerini gayrimeşru olarak değerlendirdiğini, İran tarafının kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/cinden-kritik-uyari-hurmuz-bogazinin-guvenligi-tum-dunyayi-ilgilendiriyor-1097248720.html
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rusya, vladimir putin, i̇ran, abbas arakçi, kremlin
rusya, vladimir putin, i̇ran, abbas arakçi, kremlin
İstanbul'un ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da: Putin ile görüşüyor
13:04 23.06.2025 (güncellendi: 13:28 23.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Kremlin'de kabul etti.
Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik saldırganlığın hiçbir temeli veya gerekçesi olmadığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı ise İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmaya devam ettiğini söyledi.
Arakçi, Tahran'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerini gayrimeşru olarak değerlendirdiğini, İran tarafının kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.