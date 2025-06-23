https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/putin-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-gorusuyor-1097248556.html

İstanbul'un ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da: Putin ile görüşüyor

İstanbul'un ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da: Putin ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Kremlin'de kabul etti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T13:04+0300

2025-06-23T13:04+0300

2025-06-23T13:28+0300

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vladimir putin

i̇ran

abbas arakçi

kremlin

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Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik saldırganlığın hiçbir temeli veya gerekçesi olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı ise İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmaya devam ettiğini söyledi.Arakçi, Tahran'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerini gayrimeşru olarak değerlendirdiğini, İran tarafının kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/cinden-kritik-uyari-hurmuz-bogazinin-guvenligi-tum-dunyayi-ilgilendiriyor-1097248720.html

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