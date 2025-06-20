https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bm-catismalarda-cocuklara-yonelik-siddet-gorulmemis-boyutlara-ulasti-1097175318.html
BM: Çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı
BM: Çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddetin 'benzeri görülmemiş' bir düzeye ulaştığını açıkladı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T05:02+0300
2025-06-20T05:02+0300
2025-06-20T05:02+0300
dünya
i̇srail
filistin
gazze
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM), dünya örgütünün Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre, 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddetin 'benzeri görülmemiş' bir düzeye ulaştığını ve 2023 yılına kıyasla ağır ihlallerin sayısında yüzde 25'lik bir artış olduğunu kaydetti.Raporda, “2024 yılında silahlı çatışma koşullarında çocuklara yönelik şiddet eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve ciddi ihlal sayısı 2023’e göre yüzde 25 arttı” ifadelerine yer verildi.Belgede, BM’nin toplamda 41 bin 370 ciddi ihlali doğruladığı belirtilirken, bunlardan 36 bin 221’inin 2024 yılında gerçekleştiği, 5 bin 149’unun ise daha önce yaşanmış ancak 2024 yılında doğrulandığı kaydedildi.2023 yılında ise BM, yaklaşık 32 bin 990 ciddi ihali onaylamış ve bunların 2 bin 285’inin önceki yıllarda gerçekleştiği halde 2023’te doğrulandığı ifade edildi.2024 yılında en yüksek ihlal oranları İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, özellikle Gazze, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Nijerya ve Haiti’de kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/avrupa-komisyonu-icra-baskan-yardimcisi-dombrovskis-ab-ekonomisi-iran-ve-israil-catismasi-nedeniyle-1097175178.html
i̇srail
filistin
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i̇srail, filistin, gazze, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇srail, filistin, gazze, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM: Çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM), silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddetin 'benzeri görülmemiş' bir düzeye ulaştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), dünya örgütünün Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre, 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddetin 'benzeri görülmemiş' bir düzeye ulaştığını ve 2023 yılına kıyasla ağır ihlallerin sayısında yüzde 25'lik bir artış olduğunu kaydetti.
Raporda, “2024 yılında silahlı çatışma koşullarında çocuklara yönelik şiddet eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve ciddi ihlal sayısı 2023’e göre yüzde 25 arttı” ifadelerine yer verildi.
Belgede, BM’nin toplamda 41 bin 370 ciddi ihlali doğruladığı belirtilirken, bunlardan 36 bin 221’inin 2024 yılında gerçekleştiği, 5 bin 149’unun ise daha önce yaşanmış ancak 2024 yılında doğrulandığı kaydedildi.
2023 yılında ise BM, yaklaşık 32 bin 990 ciddi ihali onaylamış ve bunların 2 bin 285’inin önceki yıllarda gerçekleştiği halde 2023’te doğrulandığı ifade edildi.
2024 yılında en yüksek ihlal oranları İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, özellikle Gazze, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Nijerya ve Haiti’de kaydedildi.