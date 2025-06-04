https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/starbucks-yuzde-15-zam-yapti-en-ucuz-kahve-ne-kadar-oldu-1096797233.html
Starbucks yüzde 15 zam yaptı: En ucuz kahve ne kadar oldu?
Starbucks yüzde 15 zam yaptı: En ucuz kahve ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Starbucks Türkiye, ürün fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T14:33+0300
2025-06-04T14:33+0300
2025-06-04T14:33+0300
ekonomi̇
starbucks
zam
filtre kahve
fiyat artışı
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Küresel kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki fiyatlarına yüzde 15 zam kararı aldı. En son ocak ayında ürünlerine zam yapan firmanın yeni fiyat tarifesine göre, küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, yükseldi.En uygun kahvenin fiyatı 110 TL oldu3 Haziran'dan itibaren geçerli olan fiyatlarla birlikte Türkiye'deki Starbucks mağazalarında satılan en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahve artık 110 TL'den sunuluyor. Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) ise 130 TL oldu.Küresel yükselişler gerekçe gösterildiŞirket yetkilileri zammın gerekçesi olarak artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel yükselişi gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle kahve çekirdeği fiyatlarındaki artış, döviz kuru dalgalanmaları ve genel işletme giderlerindeki yükseliş bu fiyat politikasında etkili oldu.Son bir yılda yüzde 50 artışStarbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. Yeni zamla birlikte, son bir yıldaki toplam fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230106/starbucks-kahvelere-zam-yapti-1065449176.html
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starbucks, zam, filtre kahve , fiyat artışı
starbucks, zam, filtre kahve , fiyat artışı
Starbucks yüzde 15 zam yaptı: En ucuz kahve ne kadar oldu?
Starbucks Türkiye, ürün fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.
Küresel kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki fiyatlarına yüzde 15 zam kararı aldı. En son ocak ayında ürünlerine zam yapan firmanın yeni fiyat tarifesine göre, küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, yükseldi.
En uygun kahvenin fiyatı 110 TL oldu
3 Haziran'dan itibaren geçerli olan fiyatlarla birlikte Türkiye'deki Starbucks mağazalarında satılan en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahve artık 110 TL'den sunuluyor. Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) ise 130 TL oldu.
Küresel yükselişler gerekçe gösterildi
Şirket yetkilileri zammın gerekçesi olarak artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel yükselişi gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle kahve çekirdeği fiyatlarındaki artış, döviz kuru dalgalanmaları ve genel işletme giderlerindeki yükseliş bu fiyat politikasında etkili oldu.
Son bir yılda yüzde 50 artış
Starbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. Yeni zamla birlikte, son bir yıldaki toplam fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.