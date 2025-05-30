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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/lavrov-ve-fidandan-telefon-gorusmesi-istanbulda-planlanan-ikinci-tur-muzakereler-ele-alindi-1096662081.html
Lavrov ve Fidan'dan telefon görüşmesi: İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler ele alındı
Lavrov ve Fidan'dan telefon görüşmesi: İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler ele alındı
Sputnik Türkiye
27 Mayıs'ta Moskova'da yüz yüze, 28 Mayıs'ta telefonla görüşen Lavrov ve Fidan, İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler öncesinde temaslarına devam... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T15:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon görüşmesi yaparak 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna hazırlıkları istişare etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bakanlar, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin bir sonraki turuna yönelik hazırlıkların kurumsal boyutlarını ele aldı" dendi.Fidan, 26-27 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmiş ve temasları kapsamında mevkidaşı Lavrov'la görüşmüştü. İkili, bir gün sonra telefonda konuşarak Ukrayna müzakereleriyle ilgili görüş alışverişini sürdürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/peskov-rus-muzakere-heyeti-istanbula-gidecek-1096656300.html
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türkiye, haberler, hakan fidan, i̇stanbul, ukrayna, rusya, sergey lavrov
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Lavrov ve Fidan'dan telefon görüşmesi: İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler ele alındı

15:28 30.05.2025 (güncellendi: 15:42 30.05.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi
Rusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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27 Mayıs'ta Moskova'da yüz yüze, 28 Mayıs'ta telefonla görüşen Lavrov ve Fidan, İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler öncesinde temaslarına devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon görüşmesi yaparak 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna hazırlıkları istişare etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bakanlar, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin bir sonraki turuna yönelik hazırlıkların kurumsal boyutlarını ele aldı" dendi.

Fidan, 26-27 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmiş ve temasları kapsamında mevkidaşı Lavrov'la görüşmüştü. İkili, bir gün sonra telefonda konuşarak Ukrayna müzakereleriyle ilgili görüş alışverişini sürdürmüştü.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Rus müzakere heyeti İstanbul'a gidecek
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