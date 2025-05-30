Lavrov ve Fidan'dan telefon görüşmesi: İstanbul'da planlanan ikinci tur müzakereler ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon görüşmesi yaparak 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna hazırlıkları istişare etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bakanlar, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin bir sonraki turuna yönelik hazırlıkların kurumsal boyutlarını ele aldı" dendi.



Fidan, 26-27 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmiş ve temasları kapsamında mevkidaşı Lavrov'la görüşmüştü. İkili, bir gün sonra telefonda konuşarak Ukrayna müzakereleriyle ilgili görüş alışverişini sürdürmüştü.