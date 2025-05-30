https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/abd-temyiz-mahkemesinden-trumpin-gumruk-vergilerine-yesil-isik-1096640082.html
ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık
ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık
Sputnik Türkiye
Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan bazı gümrük vergilerinin iptaline yönelik kararı geçici olarak durdurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T01:38+0300
2025-05-30T01:38+0300
2025-05-30T02:20+0300
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abd
donald trump
vergi
gümrük vergisi
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ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan bazı gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını durdurdu.Temyiz mahkemesi ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararlarını şimdilik durdurdu. Kararında, “Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalara ilişkin aldığı kararlar ve kalıcı tedbirler, temyiz süreci sonuçlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi.Çarşamba günü, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın ticaret tarifeleri belirleme yetkisini aştığına hükmederek bu vergilerin iptal edilmesine ve uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesine karar vermişti. Bu kararla birlikte, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen bazı mallara uygulanan yüzde 25’lik tarifeler ile ABD’ye giren birçok ürünü kapsayan yüzde 10’luk evrensel vergiler askıya alınmıştı. Ancak çelik, alüminyum, otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeler yürürlükte kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/trumpin-gumruk-vergilerine-engel-karari-cikmisti-yuksek-mahkemeye-gidebiliriz-1096638672.html
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abd, donald trump, vergi, gümrük vergisi
abd, donald trump, vergi, gümrük vergisi
ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık
01:38 30.05.2025 (güncellendi: 02:20 30.05.2025)
Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan bazı gümrük vergilerinin iptaline yönelik kararı geçici olarak durdurdu.
ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan bazı gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını durdurdu.
Temyiz mahkemesi ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararlarını şimdilik durdurdu. Kararında, “Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalara ilişkin aldığı kararlar ve kalıcı tedbirler, temyiz süreci sonuçlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
Çarşamba günü, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın ticaret tarifeleri belirleme yetkisini aştığına hükmederek bu vergilerin iptal edilmesine ve uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesine karar vermişti.
Bu kararla birlikte, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen bazı mallara uygulanan yüzde 25’lik tarifeler ile ABD’ye giren birçok ürünü kapsayan yüzde 10’luk evrensel vergiler askıya alınmıştı. Ancak çelik, alüminyum, otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeler yürürlükte kalmıştı.