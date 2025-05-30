https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/abd-temyiz-mahkemesinden-trumpin-gumruk-vergilerine-yesil-isik-1096640082.html

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık

Sputnik Türkiye

Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan bazı gümrük vergilerinin iptaline yönelik kararı geçici olarak durdurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T01:38+0300

2025-05-30T01:38+0300

2025-05-30T02:20+0300

dünya

abd

donald trump

vergi

gümrük vergisi

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ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan bazı gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını durdurdu.Temyiz mahkemesi ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararlarını şimdilik durdurdu. Kararında, “Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalara ilişkin aldığı kararlar ve kalıcı tedbirler, temyiz süreci sonuçlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi.Çarşamba günü, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın ticaret tarifeleri belirleme yetkisini aştığına hükmederek bu vergilerin iptal edilmesine ve uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesine karar vermişti. Bu kararla birlikte, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen bazı mallara uygulanan yüzde 25’lik tarifeler ile ABD’ye giren birçok ürünü kapsayan yüzde 10’luk evrensel vergiler askıya alınmıştı. Ancak çelik, alüminyum, otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeler yürürlükte kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/trumpin-gumruk-vergilerine-engel-karari-cikmisti-yuksek-mahkemeye-gidebiliriz-1096638672.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, vergi, gümrük vergisi