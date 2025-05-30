ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/abd-temyiz-mahkemesinden-trumpin-gumruk-vergilerine-yesil-isik-1096640082.html
ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık
ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık
Sputnik Türkiye
Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan bazı gümrük vergilerinin iptaline yönelik kararı geçici olarak durdurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T01:38+0300
2025-05-30T02:20+0300
dünya
abd
donald trump
vergi
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25be8ca30c7567c5e515e330d6d26861.jpg
ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan bazı gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını durdurdu.Temyiz mahkemesi ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararlarını şimdilik durdurdu. Kararında, “Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalara ilişkin aldığı kararlar ve kalıcı tedbirler, temyiz süreci sonuçlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi.Çarşamba günü, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın ticaret tarifeleri belirleme yetkisini aştığına hükmederek bu vergilerin iptal edilmesine ve uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesine karar vermişti. Bu kararla birlikte, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen bazı mallara uygulanan yüzde 25’lik tarifeler ile ABD’ye giren birçok ürünü kapsayan yüzde 10’luk evrensel vergiler askıya alınmıştı. Ancak çelik, alüminyum, otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeler yürürlükte kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/trumpin-gumruk-vergilerine-engel-karari-cikmisti-yuksek-mahkemeye-gidebiliriz-1096638672.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094203598_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_6cfedd7126fe88c88d5528aedcd8824e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vergi, gümrük vergisi
abd, donald trump, vergi, gümrük vergisi

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump’ın gümrük vergilerine yeşil ışık

01:38 30.05.2025 (güncellendi: 02:20 30.05.2025)
© AP Photo / Ben CurtisDonald Trump ABD Kongresi'nde konuştu
Donald Trump ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan bazı gümrük vergilerinin iptaline yönelik kararı geçici olarak durdurdu.
ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan bazı gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını durdurdu.
Temyiz mahkemesi ise Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararlarını şimdilik durdurdu. Kararında, “Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalara ilişkin aldığı kararlar ve kalıcı tedbirler, temyiz süreci sonuçlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
Çarşamba günü, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın ticaret tarifeleri belirleme yetkisini aştığına hükmederek bu vergilerin iptal edilmesine ve uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesine karar vermişti.
Bu kararla birlikte, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen bazı mallara uygulanan yüzde 25’lik tarifeler ile ABD’ye giren birçok ürünü kapsayan yüzde 10’luk evrensel vergiler askıya alınmıştı. Ancak çelik, alüminyum, otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeler yürürlükte kalmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
DÜNYA
Trump'ın gümrük vergilerine 'engel' kararı çıkmıştı: 'Yüksek mahkemeye gidebiliriz'
Dün, 22:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала