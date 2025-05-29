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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abd-disisleri-bakanligi--rusya-ile-ukrayna-arasinda-gerceklesen-bire-bir-esir-degisimini-1096609552.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T05:15+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Rubio, hafta sonu Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini olumlu karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olarak Ukrayna ile yapıcı ve iyi niyetli bir diyalog kurulması çağrısını yineledi.Bu gelişmenin öncesinde, 16 Mayıs'ta Moskova ve Kiev temsilcileri üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya gelmişti. Görüşmelerde taraflar, bine karşı bin şeklinde büyük çaplı bir esir değişimi gerçekleştirme konusunda mutabık kalmış ve gelecekteki olası bir ateşkese dair ortak bir vizyon sunmuşlardı.Ukrayna heyeti, görüşmeler sırasında devlet başkanları düzeyinde bir toplantı talebinde bulunmuş, Rusya bu talebi not etmişti. Büyük çaplı esir değişimi ise bu süreç içerisinde çoktan tamamlanmıştı. Öte yandan Moskova, şu anda gelecekte imzalanabilecek bir barış anlaşmasına dair taslak bir mutabakat metnine son şeklini vermek üzere çalışmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html
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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, abd

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz

05:15 29.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Maganaİnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişiminin olumlu karşılandığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Görüşmede Rubio, hafta sonu Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini olumlu karşıladığını ifade etti.
Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olarak Ukrayna ile yapıcı ve iyi niyetli bir diyalog kurulması çağrısını yineledi.
Bu gelişmenin öncesinde, 16 Mayıs'ta Moskova ve Kiev temsilcileri üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya gelmişti. Görüşmelerde taraflar, bine karşı bin şeklinde büyük çaplı bir esir değişimi gerçekleştirme konusunda mutabık kalmış ve gelecekteki olası bir ateşkese dair ortak bir vizyon sunmuşlardı.
Ukrayna heyeti, görüşmeler sırasında devlet başkanları düzeyinde bir toplantı talebinde bulunmuş, Rusya bu talebi not etmişti. Büyük çaplı esir değişimi ise bu süreç içerisinde çoktan tamamlanmıştı. Öte yandan Moskova, şu anda gelecekte imzalanabilecek bir barış anlaşmasına dair taslak bir mutabakat metnine son şeklini vermek üzere çalışmaktadır.
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan Ukrayna krizini görüştü
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