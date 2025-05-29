https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abd-disisleri-bakanligi--rusya-ile-ukrayna-arasinda-gerceklesen-bire-bir-esir-degisimini-1096609552.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Rubio, hafta sonu Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini olumlu karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olarak Ukrayna ile yapıcı ve iyi niyetli bir diyalog kurulması çağrısını yineledi.Bu gelişmenin öncesinde, 16 Mayıs'ta Moskova ve Kiev temsilcileri üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya gelmişti. Görüşmelerde taraflar, bine karşı bin şeklinde büyük çaplı bir esir değişimi gerçekleştirme konusunda mutabık kalmış ve gelecekteki olası bir ateşkese dair ortak bir vizyon sunmuşlardı.Ukrayna heyeti, görüşmeler sırasında devlet başkanları düzeyinde bir toplantı talebinde bulunmuş, Rusya bu talebi not etmişti. Büyük çaplı esir değişimi ise bu süreç içerisinde çoktan tamamlanmıştı. Öte yandan Moskova, şu anda gelecekte imzalanabilecek bir barış anlaşmasına dair taslak bir mutabakat metnine son şeklini vermek üzere çalışmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-fidan-ukrayna-krizini-gorustu-1096607600.html
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abd, marco rubio, ukrayna, rusya, abd
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişiminin olumlu karşılandığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Görüşmede Rubio, hafta sonu Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen 'bire bir' esir değişimini olumlu karşıladığını ifade etti.
Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olarak Ukrayna ile yapıcı ve iyi niyetli bir diyalog kurulması çağrısını yineledi.
Bu gelişmenin öncesinde, 16 Mayıs'ta Moskova ve Kiev temsilcileri üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya gelmişti. Görüşmelerde taraflar, bine karşı bin şeklinde büyük çaplı bir esir değişimi gerçekleştirme konusunda mutabık kalmış ve gelecekteki olası bir ateşkese dair ortak bir vizyon sunmuşlardı.
Ukrayna heyeti, görüşmeler sırasında devlet başkanları düzeyinde bir toplantı talebinde bulunmuş, Rusya bu talebi not etmişti. Büyük çaplı esir değişimi ise bu süreç içerisinde çoktan tamamlanmıştı. Öte yandan Moskova, şu anda gelecekte imzalanabilecek bir barış anlaşmasına dair taslak bir mutabakat metnine son şeklini vermek üzere çalışmaktadır.