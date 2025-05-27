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20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar
20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 20-26 Mayıs'ta Ukrayna'nın askeri tesisleri ve savunma sanayi işletmelerine düzenlediği saldırılara ilişkin bir açıklama... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ordusunun topraklarına gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt verdiği belirtilerek Rusya'nın sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vurduğu kaydedildi.
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i̇nfografi̇k, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, инфографика

20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar

15:07 27.05.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 20-26 Mayıs'ta Ukrayna'nın askeri tesisleri ve savunma sanayi işletmelerine düzenlediği saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ordusunun topraklarına gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt verdiği belirtilerek Rusya'nın sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vurduğu kaydedildi.
20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar - Sputnik Türkiye
20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar - Sputnik Türkiye
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