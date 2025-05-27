https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/20-26-mayista-rusyanin-ukraynanin-askeri-tesislerine-duzenledigi-saldirilar-1096560233.html

20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar

20-26 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine düzenlediği saldırılar

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 20-26 Mayıs'ta Ukrayna'nın askeri tesisleri ve savunma sanayi işletmelerine düzenlediği saldırılara ilişkin bir açıklama... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T15:07+0300

2025-05-27T15:07+0300

2025-05-27T15:07+0300

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Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ordusunun topraklarına gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt verdiği belirtilerek Rusya'nın sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vurduğu kaydedildi.

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