https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kremlin-putin-rusyanin-guvenligi-icin-gerekli-kararlari-aliyor-1096521365.html

Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor

Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı tüm kararların Rusya’nın güvenliği için gerekli olduğunu belirtti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T13:18+0300

2025-05-26T13:18+0300

2025-05-26T13:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

donald trump

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.Peskov, bu konuyla ilgili şu net açıklamada bulundu:Ukrayna ordusunun Rusya’da sosyal ve barışçıl tesisleri hedef aldığını anımsatan Sözcü, “Bu bir misilleme saldırısı. Sadece askeri tesislere, askeri hedeflere yönelik bir misilleme saldırısı” ifadesini kullandı.‘Memorandum çalışmaları devam ediyor’Peskov, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasına ilişkin memorandumun Kiev’e iletilip iletilmediği sorusuna, “Rus memorandum taslağı henüz iletilmedi. Çalışmalar devam ediyor. Bu ciddi bir taslak, ciddi bir belgenin taslağı. Bu, dikkatli bir doğrulama ve hazırlık gerektiriyor” dedi.‘Putin, Fidan’ı kabul edecek’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edeceğini bildiren Kremlin Sözcüsü, Fidan’ın ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna da şunu dedi:‘ABD’ye minettarız’Ukrayna konusunda müzakere sürecinin başlamasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump ve ABD'ye yardımları için minnettar olduklarını belirtti.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya ve ABD’nin, ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmanın henüz çok başında olduğunu da ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/disisleri-bakani-fidan-moskovada-devlet-baskan-yardimcisi-medinskiyle-bulustu-1096519423.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, hakan fidan