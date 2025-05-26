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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kremlin-putin-rusyanin-guvenligi-icin-gerekli-kararlari-aliyor-1096521365.html
Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor
Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı tüm kararların Rusya’nın güvenliği için gerekli olduğunu belirtti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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dmitriy peskov
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ukrayna
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hakan fidan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.Peskov, bu konuyla ilgili şu net açıklamada bulundu:Ukrayna ordusunun Rusya’da sosyal ve barışçıl tesisleri hedef aldığını anımsatan Sözcü, “Bu bir misilleme saldırısı. Sadece askeri tesislere, askeri hedeflere yönelik bir misilleme saldırısı” ifadesini kullandı.‘Memorandum çalışmaları devam ediyor’Peskov, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasına ilişkin memorandumun Kiev’e iletilip iletilmediği sorusuna, “Rus memorandum taslağı henüz iletilmedi. Çalışmalar devam ediyor. Bu ciddi bir taslak, ciddi bir belgenin taslağı. Bu, dikkatli bir doğrulama ve hazırlık gerektiriyor” dedi.‘Putin, Fidan’ı kabul edecek’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edeceğini bildiren Kremlin Sözcüsü, Fidan’ın ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna da şunu dedi:‘ABD’ye minettarız’Ukrayna konusunda müzakere sürecinin başlamasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump ve ABD'ye yardımları için minnettar olduklarını belirtti.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya ve ABD’nin, ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmanın henüz çok başında olduğunu da ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/disisleri-bakani-fidan-moskovada-devlet-baskan-yardimcisi-medinskiyle-bulustu-1096519423.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, hakan fidan
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, hakan fidan

Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor

13:18 26.05.2025 (güncellendi: 13:30 26.05.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı tüm kararların Rusya’nın güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.
Peskov, bu konuyla ilgili şu net açıklamada bulundu:
Başkan Putin ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli olan kararları alıyor.
Ukrayna ordusunun Rusya’da sosyal ve barışçıl tesisleri hedef aldığını anımsatan Sözcü, “Bu bir misilleme saldırısı. Sadece askeri tesislere, askeri hedeflere yönelik bir misilleme saldırısı” ifadesini kullandı.

‘Memorandum çalışmaları devam ediyor’

Peskov, Ukrayna’yla olası barış anlaşmasına ilişkin memorandumun Kiev’e iletilip iletilmediği sorusuna, “Rus memorandum taslağı henüz iletilmedi. Çalışmalar devam ediyor. Bu ciddi bir taslak, ciddi bir belgenin taslağı. Bu, dikkatli bir doğrulama ve hazırlık gerektiriyor” dedi.

‘Putin, Fidan’ı kabul edecek’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Moskova’da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edeceğini bildiren Kremlin Sözcüsü, Fidan’ın ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna da şunu dedi:
Fidan, Lavrov’la görüşmek için geldi ve elbette bu görüşmenin ana konusu ikili ilişkiler olacak. Elbette Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak. Elbette, Türk tarafının İstanbul görüşmeleri için sağladığı ideal koşullar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız. Şu ana kadar müzakere sürecinin devamı ve yeri konusunda hala bir mutabakat yok ve bir sonraki tura hazırlanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda konuşmak için henüz erken.

‘ABD’ye minettarız’

Ukrayna konusunda müzakere sürecinin başlamasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump ve ABD'ye yardımları için minnettar olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya ve ABD’nin, ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmanın henüz çok başında olduğunu da ekledi.
fidan medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy'le buluştu
12:36
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