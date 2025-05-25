Hava sıcaklığı yükseldi, Ankara'da doğa canlandı

Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park'ta vatandaşlar ve hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park'ta vatandaşlar ve hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Seğmenler Parkı’nda ağaç dalları arasında koşuşturan sincaplar, güneşli havanın tadını en çok çıkaranlardandı.
Seğmenler Parkı’nda ağaç dalları arasında koşuşturan sincaplar, güneşli havanın tadını en çok çıkaranlardandı.
Kuğulu Park’ın sakinlerinden kuğular ve ördekler, gölette serinleyerek sıcak havadan kaçındı.
Kuğulu Park’ın sakinlerinden kuğular ve ördekler, gölette serinleyerek sıcak havadan kaçındı.
Parkta gezinen güvercinler, vatandaşların bıraktığı ekmek kırıntılarını paylaşarak beslendi.
Parkta gezinen güvercinler, vatandaşların bıraktığı ekmek kırıntılarını paylaşarak beslendi.
Parkı ziyaret edenler, sincaplara fındık ve ceviz vererek keyifli anlar yaşadı.
Parkı ziyaret edenler, sincaplara fındık ve ceviz vererek keyifli anlar yaşadı.
Ankara'nın parklarında doğa canlandı.
Ankara'nın parklarında doğa canlandı.