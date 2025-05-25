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Hava sıcaklığı yükseldi, Ankara'da doğa canlandı
Hava sıcaklığı yükseldi, Ankara'da doğa canlandı
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması sonrasında Ankara'nın parklarında doğa canlandı. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hava sıcaklığı yükseldi, Ankara'da doğa canlandı

16:18 25.05.2025
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması sonrasında Ankara'nın parklarında doğa canlandı.
© AA / Evrim Aydın

Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park'ta vatandaşlar ve hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Ankara&#x27;da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park&#x27;ta vatandaşlar ve hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Evrim Aydın

Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park'ta vatandaşlar ve hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.

© AA / Evrim Aydın

Seğmenler Parkı’nda ağaç dalları arasında koşuşturan sincaplar, güneşli havanın tadını en çok çıkaranlardandı.

Seğmenler Parkı’nda ağaç dalları arasında koşuşturan sincaplar, güneşli havanın tadını en çok çıkaranlardandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Evrim Aydın

Seğmenler Parkı’nda ağaç dalları arasında koşuşturan sincaplar, güneşli havanın tadını en çok çıkaranlardandı.

© AA / Evrim Aydın

Kuğulu Park’ın sakinlerinden kuğular ve ördekler, gölette serinleyerek sıcak havadan kaçındı.

Kuğulu Park’ın sakinlerinden kuğular ve ördekler, gölette serinleyerek sıcak havadan kaçındı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Evrim Aydın

Kuğulu Park’ın sakinlerinden kuğular ve ördekler, gölette serinleyerek sıcak havadan kaçındı.

© AA / Evrim Aydın

Parkta gezinen güvercinler, vatandaşların bıraktığı ekmek kırıntılarını paylaşarak beslendi.

Parkta gezinen güvercinler, vatandaşların bıraktığı ekmek kırıntılarını paylaşarak beslendi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Evrim Aydın

Parkta gezinen güvercinler, vatandaşların bıraktığı ekmek kırıntılarını paylaşarak beslendi.

© AA / Evrim Aydın

Parkı ziyaret edenler, sincaplara fındık ve ceviz vererek keyifli anlar yaşadı.

Parkı ziyaret edenler, sincaplara fındık ve ceviz vererek keyifli anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Evrim Aydın

Parkı ziyaret edenler, sincaplara fındık ve ceviz vererek keyifli anlar yaşadı.

© AA / Evrim Aydın

Ankara'nın parklarında doğa canlandı.

Ankara&#x27;nın parklarında doğa canlandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Evrim Aydın

Ankara'nın parklarında doğa canlandı.

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