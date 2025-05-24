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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-307-rus-asker-esaretten-dondu-1096477522.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:46+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Mayıs tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askeri daha iade edildi, karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduklarına, orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı gördüklerine dikkat çekilen açıklamada, Rus askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecekleri kaydedildi.Açıklamada, "Rus tarafının girişimi ile başlayan geniş çaplı esir takasına devam edilecek" vurgusu yapıldı.Değişimin ilk aşaması önceki gün gerçekleşmiş, 270 asker Rusya'ya dönerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Kursk bölgesinden siviller de dahil olmak üzere 120 sivil de ülkeye geri dönmüştü. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 270 asker ile 120 sivil Ukrayna tarafına teslim edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, kiev

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü

13:46 24.05.2025 (güncellendi: 14:14 24.05.2025)
© Фото : NEWS.BYEsir takası
Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Фото : NEWS.BY
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Mayıs tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askeri daha iade edildi, karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduklarına, orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı gördüklerine dikkat çekilen açıklamada, Rus askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, "Rus tarafının girişimi ile başlayan geniş çaplı esir takasına devam edilecek" vurgusu yapıldı.
Değişimin ilk aşaması önceki gün gerçekleşmiş, 270 asker Rusya'ya dönerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Kursk bölgesinden siviller de dahil olmak üzere 120 sivil de ülkeye geri dönmüştü. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 270 asker ile 120 sivil Ukrayna tarafına teslim edilmişti.
Yeni esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti
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