https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-307-rus-asker-esaretten-dondu-1096477522.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:46+0300
2025-05-24T13:46+0300
2025-05-24T14:14+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Mayıs tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askeri daha iade edildi, karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduklarına, orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı gördüklerine dikkat çekilen açıklamada, Rus askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecekleri kaydedildi.Açıklamada, "Rus tarafının girişimi ile başlayan geniş çaplı esir takasına devam edilecek" vurgusu yapıldı.Değişimin ilk aşaması önceki gün gerçekleşmiş, 270 asker Rusya'ya dönerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Kursk bölgesinden siviller de dahil olmak üzere 120 sivil de ülkeye geri dönmüştü. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 270 asker ile 120 sivil Ukrayna tarafına teslim edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, kiev
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü
13:46 24.05.2025 (güncellendi: 14:14 24.05.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Mayıs tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askeri daha iade edildi, karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.
Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduklarına, orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı gördüklerine dikkat çekilen açıklamada, Rus askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, "Rus tarafının girişimi ile başlayan geniş çaplı esir takasına devam edilecek" vurgusu yapıldı.
Değişimin ilk aşaması önceki gün gerçekleşmiş, 270 asker Rusya'ya dönerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Kursk bölgesinden siviller de dahil olmak üzere 120 sivil de ülkeye geri dönmüştü. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 270 asker ile 120 sivil Ukrayna tarafına teslim edilmişti.