https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-307-rus-asker-esaretten-dondu-1096477522.html

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 307 Rus asker esaretten döndü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T13:46+0300

2025-05-24T13:46+0300

2025-05-24T14:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

esir takası

ukrayna

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096477367_5:0:883:494_1920x0_80_0_0_946e61c40baeb0f258a983a5a945b53e.png

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askerin daha geri getirildiğini bildirdi. Karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, 24 Mayıs tarihinde, Rusya-Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 307 Rus askeri daha iade edildi, karşılığında 307 Ukrayna askeri teslim edildi.Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus Cumhuriyeti'nde bulunduklarına, orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı gördüklerine dikkat çekilen açıklamada, Rus askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecekleri kaydedildi.Açıklamada, "Rus tarafının girişimi ile başlayan geniş çaplı esir takasına devam edilecek" vurgusu yapıldı.Değişimin ilk aşaması önceki gün gerçekleşmiş, 270 asker Rusya'ya dönerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan Kursk bölgesinden siviller de dahil olmak üzere 120 sivil de ülkeye geri dönmüştü. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 270 asker ile 120 sivil Ukrayna tarafına teslim edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, ukrayna, kiev