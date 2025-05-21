https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ingiliz-medyasi-abnin-olum-sancilari-cektigini-yazdi-ciddiye-alinmamali-1096380894.html
İngiliz medyası AB'nin ölüm sancıları çektiğini yazdı: ‘Ciddiye alınmamalı’
İngiliz medyası AB'nin ölüm sancıları çektiğini yazdı: ‘Ciddiye alınmamalı’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik olarak ölüm haliyle kıyaslanabilecek derin bir durgunluk içinde olduğu belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T08:53+0300
2025-05-21T08:53+0300
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İngiliz Spectator gazetesi, AB ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdiği yazısında, birliğin içinde bulunduğu durgunluğa dikkat çekti.Yazıda, “Gerçekler ve rakamlar şaşırtıcı. 2000’den bu yana Avrupa endüstrisinin dünya pazarındaki payı yüzde 22.5'ten yüzde 14'e düştü. Avrupa çeliğinin dünya pazarındaki payı da yüzde 7'den yüzde 4'e düştü. Kimya üretimi 2020'den bu yana neredeyse yüzde 15 oranında azaldı. AB'de üretilen otomobil sayısı sekiz yıl içinde 18.7 milyondan 14 milyona düştü. 2015'ten bu yana üç milyon çiftlik kapandı” ifadesi kullanıldı.Ayrıca AB'deki enerji fiyatlarının Asya'dakilerden dört kat, ABD'dekilerden ise beş kat daha yüksek olduğu ve 2025 yılındaki ekonomik büyümenin yüzde biri geçmeyeceği kaydedilen yazıda şu ifadeye yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tamamen-rusyanin-kontrolunde-ukraynali-komutanlar-kursktaki-basarilari-hakkinda-yalan-soyluyor-1096380620.html
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avrupa, asya, abd, avrupa birliği
avrupa, asya, abd, avrupa birliği
İngiliz medyası AB'nin ölüm sancıları çektiğini yazdı: ‘Ciddiye alınmamalı’
Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik olarak ölüm haliyle kıyaslanabilecek derin bir durgunluk içinde olduğu belirtildi.
İngiliz Spectator
gazetesi, AB ekonomisinin
mevcut durumunu değerlendirdiği yazısında, birliğin içinde bulunduğu durgunluğa
dikkat çekti.
Yazıda, “Gerçekler ve rakamlar şaşırtıcı. 2000’den bu yana Avrupa endüstrisinin dünya pazarındaki payı yüzde 22.5'ten yüzde 14'e düştü. Avrupa çeliğinin dünya pazarındaki payı da yüzde 7'den yüzde 4'e düştü. Kimya üretimi 2020'den bu yana neredeyse yüzde 15 oranında azaldı. AB'de üretilen otomobil sayısı sekiz yıl içinde 18.7 milyondan 14 milyona düştü. 2015'ten bu yana üç milyon çiftlik kapandı” ifadesi kullanıldı.
Ayrıca AB'deki enerji fiyatlarının Asya'dakilerden dört kat, ABD'dekilerden ise beş kat daha yüksek olduğu ve 2025 yılındaki ekonomik büyümenin yüzde biri geçmeyeceği kaydedilen yazıda şu ifadeye yer verildi:
AB zayıf ve etkisiz ve ciddiye alınmamalı. AB'nin yükselişte olduğunu düşünen herkes hayal dünyasında yaşıyor demek.