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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunyaca-unlu-bilim-insani-prof-dr-ulker-meral-culha-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-milyonlarca-1096273425.html
Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ülker Meral Çulha da dolandırıcıların tuzağına düştü: Milyonlarca lira kaptırdı
Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ülker Meral Çulha da dolandırıcıların tuzağına düştü: Milyonlarca lira kaptırdı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler'de de görev alan emekli öğretim üyesi psikoterapist Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'nın da dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T11:54+0300
2025-05-16T11:54+0300
türki̇ye
i̇stanbul üniversitesi
dolandırıcılık
prof. dr. ülker meral çulha
nitelikli dolandırıcılık
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Türkiye'de ve dünyada saygın bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'nın kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'de çalışan 82 yaşındaki psikoterapistin, nakit para dışında, aralarında aile yadigarlarının da bulunduğu mücevherlerini kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdığı belirtildi. Adınız 'terör soruşturmasına' karıştı diyerek korkuttularSabah'ın haberine göre, Türkiye'de ve dünyada saygın bilim insanlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de yaşandı. Prof. Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.Üç gün boyunca aradılar3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.Esenyurt'ta lüks rezidansa operasyon yapıldıŞüphelilerin, Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldıklarının tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.Prof. Dr. Çulha'dan aldıkları paraların ve altınların fotoları cep telefonundan çıktıŞüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.Nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. 4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bakanliktan-dolandiricilik-uyarisi-tatile-gidecegim-derken-dolandiricilarin-tuzagina-dusmeyin-1096209943.html
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i̇stanbul üniversitesi, dolandırıcılık, prof. dr. ülker meral çulha, nitelikli dolandırıcılık
i̇stanbul üniversitesi, dolandırıcılık, prof. dr. ülker meral çulha, nitelikli dolandırıcılık

Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ülker Meral Çulha da dolandırıcıların tuzağına düştü: Milyonlarca lira kaptırdı

11:54 16.05.2025
© FlickrTelefon - mesaj - dolandırıcılık
Telefon - mesaj - dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Flickr
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Birleşmiş Milletler'de de görev alan emekli öğretim üyesi psikoterapist Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'nın da dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı.
Türkiye'de ve dünyada saygın bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'nın kendisini telefonla arayan dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'de çalışan 82 yaşındaki psikoterapistin, nakit para dışında, aralarında aile yadigarlarının da bulunduğu mücevherlerini kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdığı belirtildi.

Adınız 'terör soruşturmasına' karıştı diyerek korkuttular

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de ve dünyada saygın bilim insanlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de yaşandı. Prof. Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.

Üç gün boyunca aradılar

3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Esenyurt'ta lüks rezidansa operasyon yapıldı

Şüphelilerin, Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldıklarının tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

Prof. Dr. Çulha'dan aldıkları paraların ve altınların fotoları cep telefonundan çıktı

Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. 4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.
Deniz - Sahil - Plaj - Yaz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan 'dolandırıcılık' uyarısı: Tatile gideceğim derken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
14 Mayıs, 11:11
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