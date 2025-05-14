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ABD Dışişleri Bakanlığı: İstanbul görüşmeleri kritik bir fırsat

ABD Dışişleri Bakanlığı: İstanbul görüşmeleri kritik bir fırsat

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Kiev arasında İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeleri barış için kritik bir fırsat olarak değerlendirdi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T00:59+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen görüşmeleri barışa ulaşmak adına 'kritik bir fırsat' olarak gördüğünü belirtti.Bir basın brifinginde konuşan Pigott, “İstanbul’daki toplantı, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için hayati öneme sahip bir fırsattır. Bu, ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı bir barışın tesis edilmesi için doğrudan görüşmeler yapma açısından kritik bir imkândır.” ifadelerini kullandı.Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macron-fransa-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremez-1096198277.html

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