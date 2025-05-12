https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cinden-putinin-muzakere-onerisine-destek-memnuniyetle-karsiladik-1096147174.html
Çin’den Putin’in müzakere önerisine destek: ‘Memnuniyetle karşıladık’
Çin’den Putin’in müzakere önerisine destek: ‘Memnuniyetle karşıladık’
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Ukrayna'da barışın... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T11:37+0300
2025-05-12T11:37+0300
2025-05-12T11:55+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla İstanbul’da doğrudan ve koşulsuz müzakere önerisini değerlendirdi.Cien, “Barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor ve ilgili tüm tarafların, Ukrayna krizine nihai bir siyasi çözüm getirecek adil, kalıcı, bağlayıcı ve tüm taraflar için kabul edilebilir bir barış anlaşması imzalanması amacıyla diyalog ve müzakerelere devam etmelerini umuyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes önerisini de değerlendiren Cien, “Çin her zaman diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizinin çözümü için tek makbul yol olduğunu savundu. Çin, çatışmanın taraflarının iradesine dayanarak uluslararası toplumla birlikte krizin nihai olarak çözüme kavuşturulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sirp-cumhuriyeti-lideri-dodikten-rusyanin-harekat-kararina-destek-tamamen-hakli-1096141950.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakere, öneri
çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakere, öneri
Çin’den Putin’in müzakere önerisine destek: ‘Memnuniyetle karşıladık’
11:37 12.05.2025 (güncellendi: 11:55 12.05.2025)
Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla İstanbul’da doğrudan ve koşulsuz müzakere önerisini değerlendirdi.
Cien, “Barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor ve ilgili tüm tarafların, Ukrayna krizine nihai bir siyasi çözüm getirecek adil, kalıcı, bağlayıcı ve tüm taraflar için kabul edilebilir bir barış anlaşması imzalanması amacıyla diyalog ve müzakerelere devam etmelerini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes önerisini de değerlendiren Cien, “Çin her zaman diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizinin çözümü için tek makbul yol olduğunu savundu. Çin, çatışmanın taraflarının iradesine dayanarak uluslararası toplumla birlikte krizin nihai olarak çözüme kavuşturulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır” dedi.