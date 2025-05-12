https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cinden-putinin-muzakere-onerisine-destek-memnuniyetle-karsiladik-1096147174.html

Çin’den Putin’in müzakere önerisine destek: ‘Memnuniyetle karşıladık’

Çin’den Putin’in müzakere önerisine destek: ‘Memnuniyetle karşıladık’

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Ukrayna'da barışın... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T11:37+0300

2025-05-12T11:37+0300

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çin dışişleri bakanlığı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla İstanbul’da doğrudan ve koşulsuz müzakere önerisini değerlendirdi.Cien, “Barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor ve ilgili tüm tarafların, Ukrayna krizine nihai bir siyasi çözüm getirecek adil, kalıcı, bağlayıcı ve tüm taraflar için kabul edilebilir bir barış anlaşması imzalanması amacıyla diyalog ve müzakerelere devam etmelerini umuyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes önerisini de değerlendiren Cien, “Çin her zaman diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizinin çözümü için tek makbul yol olduğunu savundu. Çin, çatışmanın taraflarının iradesine dayanarak uluslararası toplumla birlikte krizin nihai olarak çözüme kavuşturulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır” dedi.

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çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakere, öneri