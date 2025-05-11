https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/iddialar-kan-donduruyor-15-yildir-kayip-olan-genc-kizin-cesedi-kuyuda-bulundu-1096125783.html
İddialar kan donduruyor: 1,5 yıldır kayıp olan genç kızın cesedi kuyuda bulundu
İddialar kan donduruyor: 1,5 yıldır kayıp olan genç kızın cesedi kuyuda bulundu
Sputnik Türkiye
Kütahya’da yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un cesedi, yaşadığı evin zemin katındaki kuyuda bulundu. Genç kızının dayısı tarafından... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T09:36+0300
2025-05-11T09:36+0300
2025-05-11T09:36+0300
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında eşini öldüren ve halen cezaevinde bulunan Hatice Uyğur’un, Kütahya’nın Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’ta yakınlarıyla birlikte yaşayan kızı Nagihan Uyğur’dan uzun süredir haber alamadığı yönündeki ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Aile bireyleri tek tek sorgulandıCinayet Büro Amirliği tarafından kurulan 20 kişilik özel ekip, genç kızın yakınlarının ifadelerine başvurdu. Çelişkili beyanları nedeniyle sorguya alınan Osman Ç. (37), Nagihan’ın dayısı Yaşar Tekeli’nin (41) genç kızı istismar ettiğini ve olayın açığa çıkmaması için ailenin ortak kararıyla 2023 yılının ekim ayında Yaşar Tekeli tarafından iple boğularak öldürüldüğünü iddia etti.Osman Ç., cesedin evin zemin katındaki kuyuya atıldığını ve kendisinin de bu sürece yardım ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri, ailenin daha önce ikamet ettiği evdeki kuyuda arama yaptı. Üzeri betonla kapatılmış 5 metre derinliğindeki kuyuda Nagihan Uyğur’un cesedine ulaşıldı. Ceset, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Katil zanlısı dayı Yaşar Tekeli’nin, genç kızın babasını 2011 yılında öldürmekten ötürü şubat ayında cezaevine girdiği tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Osman Ç., Fatma Ç. (62), Emine Ç. (35), Havva T. (40), Halil T. (23), Efe Sıtkı T. (20) ve Havva Eylül T. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-bir-kadini-bicaklayan-boks-egitmeni-yakalandi-1096125484.html
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i̇stanbul adli tıp kurumu, kuyu, kütahya, cinayet, istismar
i̇stanbul adli tıp kurumu, kuyu, kütahya, cinayet, istismar
İddialar kan donduruyor: 1,5 yıldır kayıp olan genç kızın cesedi kuyuda bulundu
Kütahya’da yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un cesedi, yaşadığı evin zemin katındaki kuyuda bulundu. Genç kızının dayısı tarafından istismar edildiği ve ailesinin kararıyla yine dayısı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında eşini öldüren ve halen cezaevinde bulunan Hatice Uyğur’un, Kütahya’nın Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’ta yakınlarıyla birlikte yaşayan kızı Nagihan Uyğur’dan uzun süredir haber alamadığı yönündeki ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Aile bireyleri tek tek sorgulandı
Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan 20 kişilik özel ekip, genç kızın yakınlarının ifadelerine başvurdu. Çelişkili beyanları nedeniyle sorguya alınan Osman Ç. (37), Nagihan’ın dayısı Yaşar Tekeli’nin (41) genç kızı istismar ettiğini ve olayın açığa çıkmaması için ailenin ortak kararıyla 2023 yılının ekim ayında Yaşar Tekeli tarafından iple boğularak öldürüldüğünü iddia etti.
Osman Ç., cesedin evin zemin katındaki kuyuya atıldığını ve kendisinin de bu sürece yardım ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri, ailenin daha önce ikamet ettiği evdeki kuyuda arama yaptı.
Üzeri betonla kapatılmış 5 metre derinliğindeki kuyuda Nagihan Uyğur’un cesedine ulaşıldı. Ceset, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Katil zanlısı dayı Yaşar Tekeli’nin, genç kızın babasını 2011 yılında öldürmekten ötürü şubat ayında cezaevine girdiği tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Osman Ç., Fatma Ç. (62), Emine Ç. (35), Havva T. (40), Halil T. (23), Efe Sıtkı T. (20) ve Havva Eylül T. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.