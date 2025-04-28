https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rusya-ve-kuzey-kore-tamamen-anlasmaya-uygun-hareket-ediyor-1095744256.html

‘Rusya ve Kuzey Kore tamamen anlaşmaya uygun hareket ediyor’

‘Rusya ve Kuzey Kore tamamen anlaşmaya uygun hareket ediyor’

Sputnik Türkiye

Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesindeki operasyona katılımını ‘olağanüstü bir olay’ olarak nitelendiren Rus uzman Jebin, Pyongyang’ın sözle değil eylemle... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:46+0300

2025-04-28T14:46+0300

2025-04-28T14:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kuzey kore

askeri işbirliği

kursk bölgesi

ukrayna

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Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Jebin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı güçlerden temizleme operasyonuna katılmasının “hiç şüphesiz çok önemli bir olay” olduğunu kaydeden Jebin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Kuzey Kore’nin, geçen yıl imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasına uygun hareket ettiğini ve bunda başarılı olduğunu kaydeden uzman, Rusya lideri Putin’in, Kuzey Koreli askerlerin operasyon sırasındaki eylemlerini büyük bir kahramanlık örneği olarak nitelendirdiğine ve övgüyle söz ettiğine dikkat çekerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-ordusu-tum-cephelerde-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1095739124.html

rusya

kuzey kore

kursk bölgesi

ukrayna

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rusya, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi, ukrayna