https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rusya-ve-kuzey-kore-tamamen-anlasmaya-uygun-hareket-ediyor-1095744256.html
‘Rusya ve Kuzey Kore tamamen anlaşmaya uygun hareket ediyor’
‘Rusya ve Kuzey Kore tamamen anlaşmaya uygun hareket ediyor’
Sputnik Türkiye
Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesindeki operasyona katılımını ‘olağanüstü bir olay’ olarak nitelendiren Rus uzman Jebin, Pyongyang’ın sözle değil eylemle... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T14:46+0300
2025-04-28T14:46+0300
2025-04-28T14:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
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askeri işbirliği
kursk bölgesi
ukrayna
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Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Jebin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı güçlerden temizleme operasyonuna katılmasının “hiç şüphesiz çok önemli bir olay” olduğunu kaydeden Jebin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Kuzey Kore’nin, geçen yıl imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasına uygun hareket ettiğini ve bunda başarılı olduğunu kaydeden uzman, Rusya lideri Putin’in, Kuzey Koreli askerlerin operasyon sırasındaki eylemlerini büyük bir kahramanlık örneği olarak nitelendirdiğine ve övgüyle söz ettiğine dikkat çekerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-ordusu-tum-cephelerde-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1095739124.html
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rusya, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi, ukrayna
rusya, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi, ukrayna
‘Rusya ve Kuzey Kore tamamen anlaşmaya uygun hareket ediyor’
Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesindeki operasyona katılımını ‘olağanüstü bir olay’ olarak nitelendiren Rus uzman Jebin, Pyongyang’ın sözle değil eylemle Moskova’ya yardımcı olduğunu belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Jebin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.
Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı güçlerden temizleme operasyonuna katılmasının “hiç şüphesiz çok önemli bir olay” olduğunu kaydeden Jebin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu olay kesinlikle olağanüstü bir şey. Rusya Devlet Başkanı'nın bu vesileyle özel bir açıklama yapma imkanı bulması tesadüf değil. Kuzey Kore, Kiev rejiminin ve suç ortaklarının saldırganlığıyla, yani Kursk bölgesinin bu güçler tarafından işgaliyle başa çıkmak için Rusya'ya sözle değil eylemle ve en doğrudan ve dolaysız şekilde silahlı kuvvetlerini göndererek yardım eden dünyadaki tek ülke oldu.
Rusya ve Kuzey Kore’nin, geçen yıl imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasına uygun hareket ettiğini ve bunda başarılı olduğunu kaydeden uzman, Rusya lideri Putin’in, Kuzey Koreli askerlerin operasyon sırasındaki eylemlerini büyük bir kahramanlık örneği olarak nitelendirdiğine ve övgüyle söz ettiğine dikkat çekerek şunu ekledi:
Böylesine bir takdirin ülkelerimizin güvenlik, özgürlük ve bağımsızlıklarının savunulması da dâhil her alanda işbirliğimizin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum.