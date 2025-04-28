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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-ordusu-tum-cephelerde-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1095739124.html
Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi
Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 300'den fazla... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Kamenka adlı yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 310 asker ve yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-vekilden-kuzey-koreyle-askeri-isbirligine-iliskin-degerlendirme-savas-testini-basariyla-gecti-1095736235.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, harkov
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, harkov

Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi

13:23 28.04.2025
© Sputnik / Таисия Лисковец / Multimedya arşivine gidinHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Таисия Лисковец
/
Multimedya arşivine gidin
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Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 300'den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Kamenka adlı yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 310 asker ve yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA imha etti.
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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