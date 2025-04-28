https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-ordusu-tum-cephelerde-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1095739124.html
Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi
Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 300'den fazla... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T13:23+0300
2025-04-28T13:23+0300
2025-04-28T13:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
harkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055538472_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_4937469060a50c2f42d7ddd7a70510e1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Kamenka adlı yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 310 asker ve yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-vekilden-kuzey-koreyle-askeri-isbirligine-iliskin-degerlendirme-savas-testini-basariyla-gecti-1095736235.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055538472_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9464c2e376d64df2702ee002b9b16e98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, harkov
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, harkov
Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 300'den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Kamenka adlı yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 310 asker ve yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA imha etti.