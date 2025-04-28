https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-ordusu-tum-cephelerde-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1095739124.html

Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi

Rus ordusu tüm cephelerde ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim merkezi ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 300'den fazla... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T13:23+0300

2025-04-28T13:23+0300

2025-04-28T13:22+0300

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’ndeki Kamenka adlı yerleşim merkezinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp bin 310 asker ve yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu mühimmat ve silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-vekilden-kuzey-koreyle-askeri-isbirligine-iliskin-degerlendirme-savas-testini-basariyla-gecti-1095736235.html

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