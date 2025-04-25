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İstanbul'da Rusya-Türkiye istişareleri yapılıyor: Gündem Ortadoğu
İstanbul'da Rusya-Türkiye istişareleri yapılıyor: Gündem Ortadoğu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, Türkiye ve Rusya heyetleri arasında Ortadoğu'daki duruma ilişkin istişareler yapılıyor. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldiğini bildirdi.Basına kapalı olarak yapılan toplantının saat 10.00’da başladığı ve 17.00’a kadar sürebileceği ifade edildi.Toplantıda, Suriye ve Filistin’deki durumun ele alınacağını dile getiren kaynak, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, Rusya’yı da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un temsil ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusyada-kuresel-dijital-forum-duzenlenecek-1095688440.html
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türkiye, rusya, nuh yılmaz, mihail bogdanov, ortadoğu, suriye, filistin, dışişleri bakanlığı
türkiye, rusya, nuh yılmaz, mihail bogdanov, ortadoğu, suriye, filistin, dışişleri bakanlığı

İstanbul'da Rusya-Türkiye istişareleri yapılıyor: Gündem Ortadoğu

16:06 25.04.2025
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluTürkiye-Rusya bayrağı
Türkiye-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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İstanbul'da, Türkiye ve Rusya heyetleri arasında Ortadoğu'daki duruma ilişkin istişareler yapılıyor. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldiğini bildirdi.
Basına kapalı olarak yapılan toplantının saat 10.00’da başladığı ve 17.00’a kadar sürebileceği ifade edildi.
Toplantıda, Suriye ve Filistin’deki durumun ele alınacağını dile getiren kaynak, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, Rusya’yı da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un temsil ettiği belirtildi.
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