https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-rusya-turkiye-istisareleri-basladi-gundem-ortadogu-1095689167.html

İstanbul'da Rusya-Türkiye istişareleri yapılıyor: Gündem Ortadoğu

İstanbul'da Rusya-Türkiye istişareleri yapılıyor: Gündem Ortadoğu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, Türkiye ve Rusya heyetleri arasında Ortadoğu'daki duruma ilişkin istişareler yapılıyor. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

türkiye

rusya

nuh yılmaz

mihail bogdanov

ortadoğu

suriye

filistin

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldiğini bildirdi.Basına kapalı olarak yapılan toplantının saat 10.00’da başladığı ve 17.00’a kadar sürebileceği ifade edildi.Toplantıda, Suriye ve Filistin’deki durumun ele alınacağını dile getiren kaynak, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, Rusya’yı da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un temsil ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusyada-kuresel-dijital-forum-duzenlenecek-1095688440.html

rusya

suriye

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Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, nuh yılmaz, mihail bogdanov, ortadoğu, suriye, filistin, dışişleri bakanlığı