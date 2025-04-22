https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/tartistigi-surucunun-otomobilinin-aynasini-kirdi-45-bin-660-lira-ceza-geldi-1095582708.html

Tartıştığı sürücünün otomobilinin aynasını kırdı: 45 bin 660 lira ceza geldi

Tartıştığı sürücünün otomobilinin aynasını kırdı: 45 bin 660 lira ceza geldi

Sputnik Türkiye

Trafikte tartıştığı bir sürünücün arabasının aynasını kıran kişiye 45 bin 660 lira ceza kesildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T12:05+0300

2025-04-22T12:05+0300

2025-04-22T12:05+0300

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Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışmada, motosikletli bir kişi, bir araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında aracın aynasını da kıran motosikletlinin sürücüsünü tespit eden polis, E.K. isimli kişiye 25 bin 990 lira ceza kesti. Polis, motosikletin sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak ve zorunlu mali trafik sigortası yaptırmamaktan 19 bin 670 lira ceza verdi. Toplamda kesilen ceza 45 bin 660 lira oldu. Görüntüler sosyal medyada yayımlandıİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Esenyurt Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Nisan'da Doğan Araslı Bulvarı'nda motosikletiyle ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve tartıştığı bir sürücünün otomobilinin aynasını kırdığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldı. Ekipler, kimliği belirlenen motosiklet kullanıcısı E.K'yi yakaladı.Hem sürücüye hem de motosikletin sahibine ceza kesildiSürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek, "trafik düzenine aykırı hareket etmek", "ani yavaşlamak", "akrobatik hareketlerde bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 25 bin 990 lira para cezası uygulandı. Motosikletin sahibine de "sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak" ve "zorunlu mali trafik sigortası yaptırmamak" maddelerinden 19 bin 670 lira ceza kesildi.Öte yandan E.K. hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/zincirleme-ihlale-katlamali-trafik-cezasi-duzenlemesi-1095574143.html

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