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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/amazon-prime-uyeliklerine-iki-yil-sonra-zam-geldi-1095586797.html
Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi
Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi
Sputnik Türkiye
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. Son güncellemeyle yüzde 28 artış gösterdi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:24+0300
2025-04-22T13:24+0300
ekonomi̇
amazon
amazon prime video
fiyat artışı
zam
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Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. En son 2023 nisan ayında yapılan zamla fiyatını 7.90'dan 39 liraya çıkaran şirket, son güncellemeyle yüzde 28 zam kararı aldı. Aylık abonelik ücreti 49.90 TL'ye yükseldi. Mayıs'tan sonraki faturaya yansıyacakAmazon Prime abonelerine gönderilen bir e-posta ile duyurulan yeni fiyatlara göre, aylık 39 TL olan abonelik ücreti 49,90 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, Amazon Prime abonelik servisine yapılan zam oranı yüzde 28 oldu. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından gelen yeni zam, Amazon Prime hizmetinin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti. Yeni zam mevcut üyeler için 22 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bir-bardak-su-130-lira-oldu-damacana-suya-dort-ayda-uc-kez-zam-geldi-1095580225.html
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amazon, amazon prime video, fiyat artışı, zam
amazon, amazon prime video, fiyat artışı, zam

Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi

13:24 22.04.2025
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 uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. Son güncellemeyle yüzde 28 artış gösterdi.
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. En son 2023 nisan ayında yapılan zamla fiyatını 7.90'dan 39 liraya çıkaran şirket, son güncellemeyle yüzde 28 zam kararı aldı. Aylık abonelik ücreti 49.90 TL'ye yükseldi.

Mayıs'tan sonraki faturaya yansıyacak

Amazon Prime abonelerine gönderilen bir e-posta ile duyurulan yeni fiyatlara göre, aylık 39 TL olan abonelik ücreti 49,90 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, Amazon Prime abonelik servisine yapılan zam oranı yüzde 28 oldu. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından gelen yeni zam, Amazon Prime hizmetinin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti. Yeni zam mevcut üyeler için 22 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.
Damacana su - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Bir bardak su 1.30 lira oldu: Damacana suya dört ayda üç kez zam geldi
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