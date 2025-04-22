https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/amazon-prime-uyeliklerine-iki-yil-sonra-zam-geldi-1095586797.html
Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi
Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi
Sputnik Türkiye
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. Son güncellemeyle yüzde 28 artış gösterdi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:24+0300
2025-04-22T13:24+0300
2025-04-22T13:24+0300
ekonomi̇
amazon
amazon prime video
fiyat artışı
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823844_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_168868c975b2c0ecd24131abf68a049a.jpg
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. En son 2023 nisan ayında yapılan zamla fiyatını 7.90'dan 39 liraya çıkaran şirket, son güncellemeyle yüzde 28 zam kararı aldı. Aylık abonelik ücreti 49.90 TL'ye yükseldi. Mayıs'tan sonraki faturaya yansıyacakAmazon Prime abonelerine gönderilen bir e-posta ile duyurulan yeni fiyatlara göre, aylık 39 TL olan abonelik ücreti 49,90 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, Amazon Prime abonelik servisine yapılan zam oranı yüzde 28 oldu. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından gelen yeni zam, Amazon Prime hizmetinin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti. Yeni zam mevcut üyeler için 22 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bir-bardak-su-130-lira-oldu-damacana-suya-dort-ayda-uc-kez-zam-geldi-1095580225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823844_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9cb3aa3917f485aa7a1a573ecd4a3bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amazon, amazon prime video, fiyat artışı, zam
amazon, amazon prime video, fiyat artışı, zam
Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. Son güncellemeyle yüzde 28 artış gösterdi.
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine zam yaptı. En son 2023 nisan ayında yapılan zamla fiyatını 7.90'dan 39 liraya çıkaran şirket, son güncellemeyle yüzde 28 zam kararı aldı. Aylık abonelik ücreti 49.90 TL'ye yükseldi.
Mayıs'tan sonraki faturaya yansıyacak
Amazon Prime abonelerine gönderilen bir e-posta ile duyurulan yeni fiyatlara göre, aylık 39 TL olan abonelik ücreti 49,90 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, Amazon Prime abonelik servisine yapılan zam oranı yüzde 28 oldu. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından gelen yeni zam, Amazon Prime hizmetinin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti. Yeni zam mevcut üyeler için 22 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.