https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/cumhurbaskani-erdogandan-abye-guvenlik-mesaji-1094283499.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye güvenlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye güvenlik mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz" dedi. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:13+0300
2025-03-07T13:13+0300
2025-03-07T13:40+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ab
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin düzenlediği “Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı”nda konuştu:Türkiye'nin AB üyeliğiCumhurbaşkanı Erdoğan "Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz." dedi.
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recep tayyip erdoğan, ab, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ab, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye güvenlik mesajı
13:13 07.03.2025 (güncellendi: 13:40 07.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin düzenlediği “Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı”nda konuştu:
Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz
Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz
(Rusya-Ukrayna) Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz." dedi.